Greta Thunberg erneut festgenommen - diesmal in London

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist am Dienstag in London bei einer pro-palästinensischen Demonstration festgenommen worden. Die 22-Jährige hatte öffentlich Solidarität mit einer in Großbritannien verbotenen Aktivistengruppe gezeigt.

Wie die Gruppe Prisoners for Palestine mitteilte, wurde Thunberg während eines Protests zur Unterstützung pro-palästinensischer Hungerstreikender von der Londoner Polizei abgeführt. Die Aktivistin hielt ein Schild mit der Aufschrift: „Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab.“

Die Organisation Palestine Action ist in Großbritannien als terroristisch eingestuft und seit dem Sommer offiziell verboten. Die Londoner Polizei bestätigte die Festnahme einer 22-jährigen Frau, die ein entsprechendes Pappschild gezeigt habe, nannte jedoch keinen Namen. Die Beschreibung deckt sich jedoch mit Augenzeugenberichten von Thunbergs Teilnahme an der Demonstration.

© getty

Laut Polizei kam es im Vorfeld des Protests zu weiteren Vorfällen. Zwei Aktivisten sollen mit Hämmern und roter Farbe ein Gebäude im Finanzviertel der britischen Hauptstadt beschädigt haben. Die Sachbeschädigungen stehen im Zusammenhang mit früheren Aktionen von Palestine Action.

© getty

Die britische Regierung hatte die Gruppe nach mehreren Sabotageakten verboten. Darunter befand sich auch eine Farbattacke auf einen Stützpunkt der britischen Luftwaffe, bei der ein Schaden von rund sieben Millionen Pfund (etwa 7,4 Millionen Franken) entstanden war. Acht Aktivisten wurden damals festgenommen, mehrere von ihnen befinden sich derzeit im Hungerstreik.