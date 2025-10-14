Alles zu oe24VIP
Zwei Wölfe wurden zum Abschuss frei gegeben.

Mutiger Landwirt vergrämt Wolf – Land OÖ stuft Tier als Risikowolf ein

14.10.25, 13:51
Ein Landwirt in Ulrichsberg zeigte richtiges Verhalten, als er einem Wolf auf seiner Weide begegnete. Mit lautem Rufen vergrämte er das Tier und informierte umgehend das Land Oberösterreich – das Tier wurde als Risikowolf eingestuft. 

Ulrichsberg. Frühmorgens bemerkte ein Bauer in Ulrichsberg Unruhe unter seinen Kühen – der Grund war ein Wolf mitten auf der Weide. Der Landwirt reagierte rasch, vergrämte das Tier mit lauten Rufen und meldete den Vorfall sofort der Wolfshotline. Das Agrarressort des Landes Oberösterreich stufte den Wolf nach Prüfung als Risikowolf ein. Sollte es zu einer zweiten Begegnung kommen, kann eine Abschussfreigabe erfolgen. Landesrätin Michaela Langer-Weninger lobt das besonnene Vorgehen: „Nur durch rasche Meldungen können wir handeln.

Wir stehen an der Seite unserer bäuerlichen Familien.“ Im Mühlviertel gilt der Böhmerwald weiterhin als Brennpunktregion – derzeit leben dort vier Rudel. Das Wolfsmanagement des Landes soll künftig ein sicheres Nebeneinander von Mensch, Weidewirtschaft und Wildtier ermöglichen.

