Mann stürzte bei Tiroler Seilbahn mit Motorkarren ab

59-Jähriger war über steil abfallendes Gelände gefahren - Fahrzeug überschlug sich.

Tirol. Ein 59-jähriger Mann ist Montagnachmittag nahe des Schleppliftes der Elferbergbahnen im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) mit einem Motorkarren abgestürzt und dabei verletzt worden. Der Österreicher hatte den Motorkarren über steil abfallendes Gelände gelenkt, teilte die Polizei mit. Der Mann konnte das Heck des Fahrzeuges nicht kontrollieren, der Wagen stürzte ab und überschlug sich mehrfach. Der Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, stieg zu dem Verletzten ab und leistete Erste Hilfe. Der 59-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Motorkarren, der im Zuge von Revisionsarbeiten zum Einsatz gekommen war, war nach rund 50 Metern liegend zum Stillstand gekommen. Im Einsatz stand die Feuerwehr mit 18 Kräften, sieben Mitglieder der Bergrettung Neustift sowie die Polizei.