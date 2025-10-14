Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Güstrow
© APA/dpa/Bernd Wüstneck

Traurige Gewissheit

Polizei findet Fabian (8) tot im Wald

14.10.25, 13:40
Teilen

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommerns haben Einsatzkräfte am Dienstag in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden.  

Laut Polizei handelt es sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten, allerdings müsse für letzte Gewissheit eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgen. Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen.

Güstrow
© APA/dpa/Bernd Wüstneck

In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Buben. Wegen der Dunkelheit war die Suche am Montagabend unterbrochen worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden