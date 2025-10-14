Polizei findet Fabian (8) tot im Wald

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommerns haben Einsatzkräfte am Dienstag in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden.

Laut Polizei handelt es sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten, allerdings müsse für letzte Gewissheit eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgen. Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen.

In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Buben. Wegen der Dunkelheit war die Suche am Montagabend unterbrochen worden.