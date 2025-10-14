Pulled Pork war mit über 100.000 Besucher:innen ein Hit, jetzt folgt mit "Neo Nuggets" die Fortsetzung.

" Neo Nuggets " (ab 15.10. im Kino) heißt die Fortsetzung des Streifens "Pulled Pork", der uns Zuseher:innen mit einem Mega-Cliffhanger zurückließ.

Mehr zum Thema

Überdrehtes Abenteuer

Samira (Gizem Emre), die lang verschollene Schwester der Hauptfiguren Flo (Pizzera) und Eddy (Jaus) taucht nämlich plötzlich wieder auf! Doch das ist nur der Anfang vieler heftiger Verstrickungen... Denn schnell finden sich die zahmen Loser Eddy, der mittlerweile Papa ist und Flo, den die Frauen noch immer umschwärmen wie die Motten das Licht (dieses Mal besonders Silvia Schneider), in einem heftigen Abenteuer wieder.

© 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein

Besondere Suche

Gesucht wird der sagenumwobene Nazi-Schatz aus dem Toplitzsee . Doch, psst, was auf dieser Schatzsuche gefunden wird, übertrifft dann doch alle Erwartungen.

© 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein

In Rollen angekommen

Wer Pulled Pork mochte, wird auch von Neo Nuggets nicht enttäuscht. Auf die Mischung aus Schenkelklopfhumor, absurd-rasanter Action im US-Style mit klassischen Bond-Elementen nur halt auf österreichisch und kecken, sexy Szenen wird auch in der Fortsetzung gesetzt. Pizzera und Jaus scheinen in ihren Rollen angekommen, Nebenrollen wie jene von Benno Fürmann oder Florentin Groll werten das Spektakel auf. Präzises Drehbuch und Logik sind vielleicht einfach Nebensache.