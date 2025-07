Erwischt! Paul Pizzera beim Sex mit Silvia Schneider

Der Schauspieler und die Designerin gönnten sich vorher noch ein Bier und dann ging es zur Sache.

Im Oktober kommt mit Neo Nuggets die heiß erwartete Fortsetzung des Kinohits Pulled Pork in die Kinos – und diesmal geht’s nicht nur um Nazi-Gold und finstere Machenschaften, sondern auch ordentlich zur Sache! In der neuen Film-Romanze mit LKA-Ermittlerin Alice Gneisser (Silvia Schneider) und Privatdetektiv Flo Kienzl (Paul Pizzera) wird nämlich geflirtet, geschnackselt – und gekeucht!

Mehr lesen:

"Silvia keucht" statt "Silvia kocht"

„Mein Love Interest ist Silvia Schneider, und ich hab ihr schon vorgeschlagen, dass wir eine neue Sendung für sie machen: Silvia keucht“, scherzt Pizzera beim oe24-Setbesuch im Floridsdorfer Krankenhaus. Schneider kontert trocken: „Nicht ich bin seine Geliebte, sondern er ist mein Liebhaber.“ Und: „Es kommen auch Handschellen zum Einsatz!“ Ob die zärtlich oder dienstlich eingesetzt werden, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Was Pizzera zum Geburtstag postete, heizt die Gerüchteküche aber ordentlich an: Ein harmloses Selfie – denkt man. Wer genau hinschaut, entdeckt im Hintergrund einen Bildschirm mit einer knisternden Liebesszene mit Schneider. Ganz eindeutig: das neue Traumpaar des heimischen Kinos nimmt kein Blatt vor den Mund – oder die Kleidung. Die Fans gratulieren zu dem gelungenen Schnappschuss und zum Geburtstag.

Eifersüchtig auf Melissa?

Trotzdem alles ganz professionell, versichert der Kabarettist: Für die Dreharbeiten der intimen Szenen stand sogar ein Intim-Coach bereit. „Aber Silvia hat gleich gesagt: Er greift mich an, wo er will – und ich greif ihn an, wo ich will. Dann hauen wir uns ein Bier rein und schießen die Szene. Sie ist wirklich eine coole Socke!“

Cool, aber auch territorial: Melissa Naschenweng gibt zwar erneut die fesche Polizistin Trixi „Moosikatze“ Mooswaldner, aber diesmal ohne Knutscherei mit Pizzera. „Weil sonst wäre Silvia eifersüchtig geworden“, lacht er.

Nach dem Mega-Erfolg von Pulled Pork mit über 155.000 Kinobesuchern und 540.000 ORF-Zuschauern will das Erfolgsduo Pizzera & Jaus jetzt noch eins draufsetzen. „Wir versuchen, das natürlich zu toppen“, so Pizzera. Der erste Vorgeschmack: ein Geburtstags-Selfie mit einem Screenshot, der für Gesprächsstoff sorgt.