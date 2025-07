GZSZ-Star Lennart Borchert: Nach Hodenkrebs-Diagnose freut er sich über einen Sohn

Ein kleines Wunder für GZSZ-Star Lennart Borchert: Trotz Krebsdiagnose wird der Schauspieler bald zum ersten Mal Papa – ganz ohne medizinische Hilfe.

Dieses Babyglück ist alles andere als selbstverständlich: GZSZ-Liebling Lennart Borchert (25) und seine Freundin Louisa Paul erwarten ihr erstes Kind – ein kleiner Bub. Besonders bewegend: Vor fünf Jahren erhielt der Schauspieler die Schockdiagnose Hodenkrebs und verlor einen Hoden.

Natürlicher Weg

Aus Sorge, später keine Kinder bekommen zu können, ließ Lennart damals Spermien einfrieren. Doch nun die überraschende Wende: Louisa wurde auf natürlichem Weg schwanger. „Das ist ein unheimliches Geschenk“, sagt Lennart glücklich. Louisa ist bereits im siebten Monat.

Die frohe Botschaft erfuhren die beiden Anfang des Jahres während eines Urlaubs in Südafrika. „Dieses kleine Wunder gibt uns so viel Hoffnung und Kraft“, schwärmt Lennart. Auch Louisa strahlt: „Wir freuen uns unglaublich, unseren kleinen Mann bald in den Armen zu halten.“

Das Kinderzimmer ist schon fertig eingerichtet. Für Lennart steht fest: „Ich möchte für mein Kind da sein und ihm Werte wie Ehrlichkeit, Empathie und Selbstvertrauen mitgeben.“

Das große Happy End

Ihr Happy End wollen die beiden nutzen, um anderen Mut zu machen. „Trotz schwerer Vorgeschichte ist ein erfülltes Familienleben möglich“, so Lennart. „Bleibt positiv und geht regelmäßig zur Vorsorge.“

Auch in GZSZ wird bald eine packende Story das Thema Hodenkrebs aufgreifen: Die Serie erzählt von Tobias (Jan Kittmann), dessen Leben durch die Diagnose komplett auf den Kopf gestellt wird. Die Story basiert auf Lennart Borcherts eigener Erfahrung. Sein Ziel: „Das Thema darf kein Tabu sein. Wenn wir Menschen motivieren, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, haben wir viel erreicht.“