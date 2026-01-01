Mega-Star Pink über Neujahr im Krankenhaus

Neujahrs-Countdown im Krankenbett: Popstar Pink hat den Jahreswechsel nicht auf der Bühne oder bei einem Feuerwerk verbracht, sondern in einer Klinik. Grund dafür war eine Bandscheiben-Operation.

Am Mittwochabend meldete sich die Sängerin auf Instagram aus dem Krankenhaus. Auf dem Selfie liegt Pink im Klinikbett, mit weißem Tape und einem kleinen Schlauch am Hals – lächelnd und sichtlich gefasst. Dazu richtete sie sich mit persönlichen Worten an ihre 11,4 Millionen Follower.

„Ich möchte allen ein frohes neues Jahr wünschen. Dieses Jahr war für uns alle ein Hammer, und es lief von absolut verheerend bis leicht nervig“, schrieb die Musikerin. Sie musste sich einem Eingriff an der Halswirbelsäule unterziehen.

Pink erklärte offen, wie sie das Jahr beendet: „Ich beende das Jahr damit, meinem Körper Aufmerksamkeit zu schenken und ihn zu reparieren.“ Humor verlor sie dabei nicht: „Es ist vielleicht kein schickes Facelifting, aber ich bekomme zwei neue glänzende Bandscheiben in meinen Hals.“

Ob der Eingriff lange geplant war oder kurzfristig notwendig wurde, ist nicht bekannt.

Optimistisch trotz OP

Trotz Operation zeigt sich die Grammy-Preisträgerin kämpferisch. „Eine neue Narbe, eine neue Erinnerung daran, dass ich diesen Körper schätze und voll ausnutze“, schrieb sie. Dazu ihr augenzwinkerndes Fazit: „Rock ’n’ Roll ist ein Kontaktsport.“

© Instagram

Während Pink das Bett hütete, verbrachte ihre Familie den Jahreswechsel im Schnee. Ehemann Carey Hart, Tochter Willow und Sohn Jameson begrüßten das neue Jahr beim Snowboarden.

Botschaft für 2026

Für das neue Jahr formulierte die Sängerin ein klares Credo: „Lasst uns keine Angst haben, auf uns und andere zu achten. Ich entscheide mich für Freude und lasse den Schmerz zurück. Ich werde positive Gedanken den negativen vorziehen. Vorwärts, wie mein Vater immer sagte.“

Zum Abschluss wandte sie sich mit rührenden Worten an ihre Fans: „Möget ihr mehr Freude als Kummer erleben, mehr Sonnenschein als Regen, mehr Liebe als Hass.“