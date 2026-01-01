Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars

Unsere VIPs feierten den Jahreswechsel voll Elan und guter Vorsätze.

In Österreich sorgte einmal mehr Melissa Naschenweng für das größte Neujahrs-Funkeln: nach einer Schneewanderung im knappen Glitzerkleid prostet sie ihren Fans im Kleinen Schwarzen zu. „Mein Tipp: Geht offen und liebevoll durchs neue Jahr. Wer weiß, welche Wunder ein neues Jahr bereithält, wenn wir bereit sind, sie zu sehen.“

© Facebook

© Facebook

Auch Martina Kaiser, die als coole Rockerbraut mit knappem Lederrock und verführerischem Spitzentop die Fanherzen höher schlagen ließ, hatte Tipps parat: „Ich habe keine Neujahrsvorsätze, denn ich brauche keinen Jahreswechsel, um etwas in meinem Leben zu ändern!“

© Instagram

© Instagram

© Instagram

Anna Netrebko gab zum Jahreswechsel nach einem süßen Selfie mit Söhnchen Thiago beim Bowling Gas. JJ zündete ein Silvesterfeuerwerk und Bernhard Speer feierte mit großem Fressgelage.

© Instagram

Für den größten Hingucker sorgte freilich unsere ESC-Hoffnung Nikotin. Er legte zu Silvester auf Instagram nämlich gleich einen heißen Strip hin. Sexy Doping für die große ORF ESC-Vorentscheidung am 20. Februar.