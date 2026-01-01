Alles zu oe24VIP
Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Instagram

Silvester-Kracher

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars

Von
01.01.26, 14:29
Teilen

Unsere VIPs feierten den Jahreswechsel voll Elan und guter Vorsätze.  

In Österreich sorgte einmal mehr Melissa Naschenweng für das größte Neujahrs-Funkeln: nach einer Schneewanderung im knappen Glitzerkleid prostet sie ihren Fans im Kleinen Schwarzen zu. „Mein Tipp: Geht offen und liebevoll durchs neue Jahr. Wer weiß, welche Wunder ein neues Jahr bereithält, wenn wir bereit sind, sie zu sehen.“

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Facebook

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Facebook

Auch Martina Kaiser, die als coole Rockerbraut mit knappem Lederrock und verführerischem Spitzentop die Fanherzen höher schlagen ließ, hatte Tipps parat: „Ich habe keine Neujahrsvorsätze, denn ich brauche keinen Jahreswechsel, um etwas in meinem Leben zu ändern!“

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Instagram

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Instagram

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Instagram
 

Anna Netrebko gab zum Jahreswechsel nach einem süßen Selfie mit Söhnchen Thiago beim Bowling Gas. JJ zündete ein Silvesterfeuerwerk und Bernhard Speer feierte mit großem Fressgelage.

Von Glitzerkleid bis Striptease – so heiß feierten unsere Stars
© Instagram
 

Für den größten Hingucker sorgte freilich unsere ESC-Hoffnung Nikotin. Er legte zu Silvester auf Instagram nämlich gleich einen heißen Strip hin. Sexy Doping für die große ORF ESC-Vorentscheidung am 20. Februar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

