Silvester 2025/26: So wild, bunt und nackt feierten die Stars
Die Party-Kracher

Silvester 2025/26: So wild, bunt und nackt feierten die Stars

Von
01.01.26, 12:56
Champagner-Sausen, Hochzeit und Babyfotos. Zu Silvester ließen es die Stars heuer besonders heftig krachen.  

Eine prickelnde Sex-Show von Jennifer Lopez in Las Vegas, Übermengen an Champagner bei Dua Lipa, neue Babyfotos von Gisele Bündchen und Hochzeitsglocken für Chart-Überflieger Zach Bryan in San Sebastián, Spanien - Silvester knallte heuer so heiß wie nie.

Von New York (Mariah Carey) über Mexico (Michelle Hunziker) bis St. Barth, wo im noblen Nikki Beach Club u.a. Heidi Klum mit ihrem Tom Kaulitz und Jeff Bezos mit Gattin Lauren Sánchez Bezos abrockten, wurde von Stars rauschgiebigst gefeiert.

Nur Pop-Queen P!nk verbrachte den Jahreswechsel im Spital. Nach einer Bandscheiben OP an der Halswirbelsäule. Und ganz ohne Familie, die lieber Snowboarden ging.

Auch Lily Allen und Kylie Minogue blieben im Pyjama, dafür erfreute Michelle Hunziker neben Party-Bildern mit ihrer Tochter Aurora auch mit besonders heißen Bikinifotos. Cool: Denver-Clan-Biest Joan Collins zeigte sich zum Jahreswechsel als Disco-Queen. Heißer 70ies Look mit junggebliebenen 92 Jahren. So geht Silvester!

