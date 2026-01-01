Paukenschlag: "Stranger Things"-Finale legt Netflix lahm

Der 1. TV-Kracher 2026 wurde fast zum Rohrkrepierer. Netflix hatte mit dem „Stranger Things“ Hype zu kämpfen und frustrierte die Seher.

Zwei Stunden nach der Pummerin, also am 1. Jänner um 2 Uhr früh, sollte das heißersehnte Finale der Kultserie „Stranger Things“ für den nächsten Kracher sorgen. Doch für viele Seher gab es Mega-Frust statt Serien-Lust. Der Hype um das XXL-Finale mit der 128-minütigen Episode „Zurück in der realen Welt“ legte Netflix lahm! Für viele US-User gab es keine Blick in das „Upside Down“ sondern nur eine Fehlermeldung: „Something went wrong. Sorry, we’re having trouble with your request. You’ll find lots to explore on the home page.“ - Z.dt. „Etwas ist schiefgelaufen. Entschuldigung, wir haben Probleme mit Ihrer Anfrage. Auf der Startseite gibt es viel zu entdecken.“

© Netflix

© Netflix

Die peinliche Netflix-Panne führte sofort zu einem veritablen Shitstorm auf Twitter. „Seit 2 Uhr nachts wach, nur um den Netflix-Absturz zu sehen – Wahnsinn. Und das beim Stranger Things-Finale!“ tobte ein enttäuschter Fan, „Mein Netflix ist im Eimer“ ein anderer. „Dass alle gleichzeitig zusehen wollten, hat das Internet zum Zusammenbruch gebracht,“. waren sich viele enttäuschte Seher sicher. Und manche scherzten in ihrem Frust gar über die fast schon übernatürlichen Parallelen zur Serie: „„Das Upside Down hat Netflix übernommen!“

© Netflix

Spannend: Netflix hatte bereits einen Monat zuvor, am 26. November, mit Serverproblemen zu kämpfen, als die ersten Folgen der 5. Staffel veröffentlicht wurden. Die fünfte und letzte Staffel von Netflix wurde ja in drei Teilen veröffentlicht. Teil 1 umfasste die ersten vier Folgen und erschien am 26. November. Teil 2 enthielt die Folgen fünf bis sieben und wurde am 26. Dezember veröffentlicht. Teil 3 war eine einzelne, abendfüllende Folge, die am Silvesterabend erschien und bei vielen Fans für Frustration sorgte, da sie diese nicht problemlos abspielen konnten.