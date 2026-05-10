Musik-Sensation: Comeback für Seiler und Speer mit neuen Songs

Christopher Seiler blickt nach einer juristischen Einigung wieder nach vorne. Gemeinsam mit Bernhard Speer nimmt der Sänger zur Zeit neue Songs auf.

Austropop-Star Christopher Seiler bereitet sich nach einer Phase des Rückzugs auf sein musikalisches Comeback vor. Dieser Schritt erfolgt kurz nachdem bekannt wurde, dass die juristische Aufarbeitung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe mit einer Diversion abgeschlossen wurde, wodurch dem Musiker ein Gerichtsprozess erspart bleibt. Nach einer kurzen Auszeit ist Seiler mit Partner Bernhard Speer wieder aktiv.

Seiler und Speer im Tonstudio © Facebook

"Seid's bereit für neue Musi?" postete das Duo Seiler und Speer in einer Facebook-Story. Das Foto dazu zeigt eine Song-Produktion am Computer. Wann es die neuen Songs des Chart-Duos geben wird, verraten die beiden aber noch nicht.

Seiler und Speer beim Workout © Facebook

Ein weiteres Posting zeigt Seiler und Speer beim Workout im Fitness-Studio. Es scheint, als würde Christopher Seiler wieder auf Spur sein und mit Fitness und Musik seinen Weg zurück gefunden zu haben. Seiler selbst bezeichnete die Situation vor kurzem via Instagram als einen „persönlichen Neustart“. Ein weiterer Neustart sind auch die neuen Konzert-Termine für Seiler und Speer. Am 19. Juni stehen die beiden in Gloggnitz erstmals nach dem Skandal rund um Seiler wieder gemeinsam auf der Bühne. Ab Juli folgt dann die Österreich-Tournee und ein Konzert in München (15. August). Als Highlight gibt's am 11. und 12. Dezember gleichzwei 360-Grad-Shows in der Wiener Stadthalle.

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Spannend ist auf jeden Fall, wie das Publikum auf den Neustart des Sängers reagieren wird.