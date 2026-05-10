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Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look
© ORF

Mit Trick zum Sieg!

Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look

Von
10.05.26, 11:23 | Aktualisiert: 10.05.26, 13:46
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Neuer Look! Cosmó änderte nach der 1. Probe sein Make Up und vertraut nun auf die Tipps von Conchita! 

„Mit Conchitas Make Up-Tipp zum Sieg!” oe24-Leser wissen es bereits seit 29. April. Unser Cosmó ließ sich von Conchita, die ja 2014 in Kopenhagen den Sieg für Österreich holte, wertvolle Tricks geben. „Vielleicht die blauen Eyeliner zu kombinieren, dass die besser halten. Und eventuell die Spitzen ein bisschen dünkler machen, dass der Stern mehr seine Form bekommt,“ verriet uns Cosmó die Schmink-Tipps von Conchita, die er jetzt wirklich in die Tat umgesetzt hat. Und zwar als Last-Minute-Änderung!

Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look
© Instagram

Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look
© Instagram

Trat Cosmó am Donnerstag bei seiner ersten Probe mit der tierischen Show zum „Tanzschein“ noch mit dem gewohnten und seit Wochen gezeigten Blauen Stern auf, so war am Samstag bei der zweiten und letzten Probe alles ganz anders. Wie ein Instagram-Video zeigt hat sich Cosmó wirklich Conchitas Tipps zu Herzen genommen und den Stern total verändert! Deutlich dünkler. Mehr Konturen und am Rand blitzen jetzt sogar aufgeklebte Glitzersteine durch. In Summe wirkt das Markenzeichen jetzt noch auffälliger.

Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look
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Bei 1. Probe (o.) gab's noch den "alten Stern". Jetzt ist alles neu (u.) 

Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look
© eurovision.com

Paukenschlag beim Song Contest! Cosmó ändert seinen Look
© Instagram

Am Donnerstag (4. Mai) zeigt Cosmó seinen neuen Look dann erstmals im TV: Er tritt ja ab 21 Uhr außer Konkurrenz im 2. Semifinale an. Am Samstag (16. Mai) hofft er damit im Finale auf möglichst viele Punkte.

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