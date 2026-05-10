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Bernhard Brink
© RTL / Stefan Gregorowius

Rekordhalter

Thronwechsel beim ZDF-Fernsehgarten: ER ist der neue König der Show

10.05.26, 11:20
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Der ZDF-Fernsehgarten feiert sein großes Jubiläum auf dem Mainzer Lerchenberg. Während Andrea Kiewel zahlreiche Schlager-Größen begrüßt, steht ein besonderer Rekord im Rampenlicht. Ein Star hat die Bühne in den letzten Jahrzehnten so oft betreten wie kein anderer Sänger vor ihm. 

Die neue Saison im ZDF-Fernsehgarten startet am Sonntag mit einer ganz besonderen Jubiläumsshow zum 40-jährigen Bestehen der Sendung. Moderatorin Andrea Kiewel lädt Schlagerfans zum Lerchenberg ein, um den runden Geburtstag der Kult-Show gebührend zu feiern.

Thronwechsel auf dem Lerchenberg

Ein Name fällt in der Geschichte der Show besonders auf: Bernhard Brink. Der mittlerweile 73-Jährige hält einen beeindruckenden Rekord, da er öfter als jeder andere Gast in der Sendung auftrat. Mit insgesamt 41 Auftritten überholte er die bisherige Spitzenreiterin Mary Roos. Diese gratulierte ihrem Nachfolger sportlich per Videobotschaft und erklärte: „Sei froh, dass ich musikalisch zurückgetreten bin, denn jetzt bist du der neue König.“

Bernhard Brink
Alle Infos zu 'Let's Dance' im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html
© RTL / Stefan Gregorowius

Besondere Auszeichnung von Kiwi

Für diese Treue zum ZDF-Fernsehgarten überreichte Andrea Kiewel dem Schlagersänger sogar eine spezielle Trophäe in Form eines Mainzelmännchens. Obwohl er den Rekord bereits seit 2022 hält, müssen sich die Fans auf seinen nächsten Auftritt noch kurz gedulden. Der Musiker wird erst in der kommenden Ausgabe am Sonntag, 17. Mai, live auf der Bühne zu sehen sein.

Stars beim Auftakt

Andrea Kiewel Fernsehgarten
© Getty Images

Fans müssen am Sonntag dennoch nicht auf bekannte Gesichter verzichten. Zum Saisonauftakt haben sich bereits namhafte Größen der Branche angekündigt. Unter anderem werden Stars wie Beatrice Egli, Vanessa Mai und Peggy March für Stimmung auf dem Mainzer Lerchenberg sorgen und die Jubiläumssaison offiziell eröffnen.

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