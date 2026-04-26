Bim überfahrt Mann (96) vor Zentralfriedhof - tot

Ein tödlicher Unfall erschüttert Wien-Simmering: Ein Mann wurde von einer Straßenbahn erfasst und starb noch vor Ort.

Am Sonntag kam es am Nachmittag laut Medienberichten zu einem tödlichen Unfall auf der Simmeringer Hauptstraße im Bereich des Zentralfriedhofs.

Ein Mann (96) wurde kurz vor 17 Uhr von einer Straßenbahn erfasst.

© Thomas Lenger

Unfall in Simmering

Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Zentralfriedhofs. Mehrere Fahrzeuge der Berufsrettung waren im Einsatz, auch der Notarzthubschrauber C9 wurde alarmiert. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Großeinsatz vor Ort

Neben der Rettung war auch die Polizei im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.