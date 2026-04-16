Horror-Unfall: Ex-Team-Goalie Manninger stirbt bei Zug-Crash

Wie die Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg mitteilt, kam es zu einer tragischen Kollision eines Zuges mit einem Auto. Lenker war Ex-Teamtorhüter Alexander Manninger (48), für den jede Hilfe zu spät kam.

Österreichs Sportwelt trauert um den ehemaligen Fußball-Star Alexander Manninger. Der 48-Jährige kam am Donnerstag bei einem Auto-Crash mit einem Zug ums Leben. Gegen 08:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Lokalbahn und einem Pkw im Bereich einer Eisenbahnkreuzung in Nußdorf am Haunsberg gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Ex-Kicker bereits von Ersthelfern befreit und reanimiert worden. Trotz der Wiederbelebungsversuche kam für ihn jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallsort.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Pkw beim Überqueren der Eisenbahnkreuzung von einem Triebwagen der Salzburger Lokalbahn erfasst und mitgeschleift. Der Lenker befand sich allein im Fahrzeug.

Ruhmreiche Karriere

Für das heimische Nationalteam war Manninger 33 Mal im Einsatz und war auch im Kader bei der Heim-EURO 2008. Nach Anfängen bei Austria Salzburg kam er über den GAK 1997 zum FC Arsenal in die Premier League, wo er 39 Spiele hatte. Weiters spielte er unter anderem für den AC Florenz, AC Siena, Red Bull Salzburg, Juventus Turin und den FC Augsburg. Seine Karriere beendete er 2017 als Ersatz-Goalie beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp.