Streit um Frau: Neuer attackierte Ex mit Hammer

Der 36-jährige Ex-Freund biss dem Lover hingegen in den Finger.

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Wien. Wilde Szenen spielten sich am Montagabend gegen 20.50 Uhr in einer Wohnung in Floridsdorf ab. Dort soll nach ersten Erhebungen ein Serbe (36) die Wohnung seiner Ex-Freundin aufgesucht haben, um nach der Trennung ihr ihren Wohnungsschlüssel zurückzugeben.

Als ihm die Türe von seiner Verflossenen geöffnet wurde, soll plötzlich der neue Freund der Frau, der gerade bei ihr gewesen war, den Serben mit einem Hammer attackiert haben.

Zwischen den beiden Kontrahenten soll es schließlich zu einem wilden Gerangel gekommen sein, dabei soll sich der 36-Jährige gewehrt und dem Österreicher (39) in den Finger gebissen haben.

Beide mussten ins Spital

Als die Beamten eintrafen, erwartete sie der Ex-Freund mit einer blutenden Kopfwunde vor dem Haus. Der 39-Jährige wurde in der Wohnung wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung festgenommen. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Beide Männer mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.