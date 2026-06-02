Auf ÖBB-Waggon
US-Radler (22) wurde zur lebendigen Fackel
Stmk. Gegen 10:50 Uhr war ein Amerikaner, der mit Freunden in Österreich auf großer Rad-Tour war, in Oberaich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus zunächst unbekannten Gründen auf einen Güterwaggon, beladen mit Kartonagen, geklettert. Der Mann geriet zu nahe an die stromführende Oberleitung und erlitt einen elektrischen Schlag. Dabei fing die Kleidung des 22-Jährigen Feuer, worauf die Kartonagen und der ganze Waggon in Brand geriet.
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Aus Spaß raufgeklettert
Zeugen des schrecklichen Vorfalls bemerkten zunächst den weithin sichtbaren Rauch und verständigten die Einsatzkräfte.
Nach Freigabe durch die Fahrdienstleitung wurde der 22-Jährige vom Waggon gerettet und vom Notarzt und vom Roten Kreuz erstversorgt.
Der Radler, der in der Nähe des Unfallortes in einer Pension genächtigt hatte und allein zu den Gleisen gegangen war, wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Die Feuerwehren Bruck an der Mur und Oberaich übernahmen die Löscharbeiten, die mehrere Stunden andauerten. In dieser Zeit war der Bahnverkehr eingestellt. Weitere Erhebungen sind am Laufen - laut Polizei war er wohl aus Spaß und Übermut und ohne groß nachzudenken hinaufgeklettert.
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