Rohrbruch legt Simmeringer Hauptstraße lahm

Ein Wasserrohrbruch sorgte Dienstagfrüh in Wien-Simmering für schwerwiegende Verkehrsprobleme.

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Morgenstau in Simmering! Gegen 6 Uhr ist auf der Simmeringer Hauptstraße (Nähe Schloss Neugebäude) eine Wasserleitung geplatzt. Die Hauptverkehrsverbindung im 11. Bezirk musste in beide Richtungen gesperrt werden, auch auf den Ausweichrouten kam es zu erheblichen Verzögerungen.

Die Reparaturarbeiten laufen seitdem auf Hochtouren. Für Anrainer gibt es zumindest teilweise Entwarnung: Von der Störung sind nur einzelne Haushalte betroffen. Auf den Straßen bleibt die Lage weiter angespannt - vor allem Pendler müssen Geduld beweisen. Die Sperre wird nach aktuellen Informationen zumindest bis Mittag, vielleicht sogar bis in die Abendstunden aufrecht bleiben.