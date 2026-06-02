Hervis-Ausverkauf sorgt für Kaufrausch

Ein riesiger Einkaufs-Hype hält Döbling in Atem. Unzählige Sportfans pilgern wegen einer extremen Rabattaktion in die Hervis-Filiale im Q19 und sorgen dort für Szenen, die man sonst nur vom Black Friday in den USA kennt.

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Im Einkaufszentrum Q19 in Döbling herrscht dieser Tage ein unvorstellbarer Andrang. Sportbegeisterte Sparfüchse stürmen die dortige Hervis-Filiale, denn es gibt aktuell -50 Prozent auf ALLES - sogar auf bereits reduzierte Ware. Diese Aktion sorgt für absolute Hammerpreise. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile und die Schnäppchenjäger schlagen massenhaft zu.

Kunden "beschützen" ihre Beute

In den Gängen spielen sich unfassbare Szenen ab. Kunden füllen ihre Einkaufswagerl bis oben hin. Jene ohne fahrbaren Untersatz haben beide Hände voll mit Sportartikeln, können teils nicht alles tragen und balancieren ihre Funde durch das Geschäft.

Die Stimmung unter den Schnäppchenjägern ist aufgeheizt, wodurch der Einkauf teilweise wie im Rausch verläuft. Keiner möchte seine Schnäppchen hergeben und "beschützt" diese vor den Blicken der anderen. Die Angestellten kommen mit dem Nachschlichten kaum nach, denn die Ware wird den Mitarbeitern regelrecht aus den Händen gerissen. Kunden sind stundenlang im Store, um kein Schnäppchen zu verpassen.

Solange Vorrat reicht

Das Sortiment bietet eine riesige Auswahl - egal ob für Damen, Herren oder Kinder. Derzeit verzeichnet das Geschäft einen besonderen Run auf Kategorien wie Laufausrüstung, Funktionsbekleidung, Fitnessequipment, Radsportzubehör und Radsportbekleidung. Auch bei den Outdoor-Schnäppchen schlagen die Käufer gnadenlos zu.

Die Folge des enormen Andrangs sind lange Schlangen an den Kassen. Dort warten die Leute geduldig, um ihre Beute zu bezahlen. Da es sich um eine groß angelegte Lagerräumung handelt, gilt die Aktion allerdings nur, solange Vorrat reicht.