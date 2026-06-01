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Abkühlung

"Coole Zonen" bringen gratis Abkühlung für alle

Coole Zonen sind kühle Innenräume, die kostenfrei zugänglich für alle sind.
Coole Zonen sind kühle Innenräume, die kostenfrei zugänglich für alle sind. © Stadt Wien
Mit Juni eröffnen in Wien wieder die beliebten "Coolen Zonen" und bieten den Wienern vor allem an heißen Tagen kostenlose Möglichkeiten zum Abkühlen.
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Der Sommer steht ins Haus und damit klettern auch die Temperaturen steil nach oben. Die Stadt Wien bietet wie schon im Vorjahr sogenannte "Coole Zonen", die besonders heiße Tage erträglicher machen sollen. Dabei handelt es sich um konsumfreie Räume, die auf 20 bis 24 Grad Celsius gekühlt werden. Die Zonen sind für alle gratis zugänglich und haben einiges zu bieten: eine Ruhezone zum Entspannen, eine Zone für Austausch (Plausch, Spiele, Zeitschriften etc.), kalte Getränke, WLAN, Beratungsangebote, Informationsmaterial zu Hitzeschutz sowie WC-Anlagen.

Aufgrund der zuletzt hohen Nachfrage wurde das Angebot heuer deutlich ausgebaut: Statt bisher 22 stehen nun 34 "Coole Zonen" bereit - das sind um zwölf mehr als im Vorjahr. Sie finden sich auf 20 Bezirke im gesamten Stadtgebiet verteilt. Während der Öffnungszeiten (je nach Standort zwischen 9 und 20 Uhr) gibt es vor Ort Ansprechpersonen, teilweise wird auch ein eigenes Freizeitprogramm angeboten. Achtung: Am 9. Juni wird die neue Saison offiziell mit einem Eröffnungsfest gefeiert - von 14 bis 17 Uhr im Klub+ All in Village3.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt bereits 2023 mit nur zwei Pilotstandorten, seither wächst das Angebot jährlich an. Langfristig will die Stadt Wien "Coole Zonen" in allen Bezirken anbieten und damit noch mehr Menschen vor der brütenden Sommerhitze schützen.

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