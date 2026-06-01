TV
Radio
E-Paper

Hilferufe

Papagei sorgt mit Rufen für Feuerwehr-Einsatz

Vibrant green Amazon parrot perched on its toy-laden stand inside a cage, surrounded by bright and playful accessories, creating a lively and cheerful ambiance.
Ein Papagei sorgt für Feuerwehreinsatz (Symbolbild) © Getty Images
Vermeintliche Hilferufe eines Papageis haben in Karlsruhe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Hilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag in die betroffene Wohnung im ersten Stock. Dort trafen sie auf eine ältere Bewohnerin, die jedoch unverletzt und wohlauf war.

Auch interessant

Kubicki gewinnt Kampfabstimmung um FDP-Vorsitz

Das passiert mit dem Kadaver von Buckelwal "Timmy"

Deutsche Stadt versinkt im Unwetter-Chaos

Urlaubs-Alarm: Weltbekannter See droht auszutrocknen

Prozess gegen deutschen Ex-Minister Scheuer

Die Feuerwehrleute fanden daraufhin heraus, dass die vermeintlichen Hilferufe von deren Papagei stammten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Prozess gegen deutschen Ex-Minister Scheuer

Das passiert mit dem Kadaver von Buckelwal "Timmy"

Ostdeutsche Wirtschaft droht Anschluss zu verlieren

Urlaubs-Alarm: Weltbekannter See droht auszutrocknen

Demonstrationen für AfD-Verbot geplant

Kubicki gewinnt Kampfabstimmung um FDP-Vorsitz

Zwei Kinder tot: Neue Hinweise nach Todesfahrt

Papagei sorgt mit Rufen für Feuerwehr-Einsatz

Deutsche Stadt versinkt im Unwetter-Chaos

Belastende Bilder: Fabians Mutter fehlt vor Gericht