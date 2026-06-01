Hilferufe
Papagei sorgt mit Rufen für Feuerwehr-Einsatz
Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Hilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag in die betroffene Wohnung im ersten Stock. Dort trafen sie auf eine ältere Bewohnerin, die jedoch unverletzt und wohlauf war.
Auch interessant
Die Feuerwehrleute fanden daraufhin heraus, dass die vermeintlichen Hilferufe von deren Papagei stammten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden