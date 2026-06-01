Papagei sorgt mit Rufen für Feuerwehr-Einsatz

Vermeintliche Hilferufe eines Papageis haben in Karlsruhe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

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Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Hilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag in die betroffene Wohnung im ersten Stock. Dort trafen sie auf eine ältere Bewohnerin, die jedoch unverletzt und wohlauf war.

Die Feuerwehrleute fanden daraufhin heraus, dass die vermeintlichen Hilferufe von deren Papagei stammten.