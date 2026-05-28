Belastende Bilder: Fabians Mutter fehlt vor Gericht

Am siebenten Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian wird es vor Gericht besonders belastend.

Vor dem Landgericht Rostock werden am Donnerstag mehrere Sachverständige angehört, berichtet die "Bild".

Richter Holger Schütt machte schon im Vorfeld deutlich, dass dieser Verhandlungstag emotional besonders belastend werden könnte. Bereits am Mittwoch kündigte er an, dass Fotos gezeigt würden, „die schwieriger zu ertragen sind“.

Richter spricht Warnung aus

Der vorsitzende Richter sprach laut "Bild" schon vor Prozessbeginn am Donnerstag erneut eine eindringliche Warnung an Prozessbeobachter und Angehörige aus. „Kurze Warnung nochmal an das Publikum: Wie auch schon gestern gesagt, es werden Bilder gezeigt, die schwer zu ertragen sind“, sagte Schütt im Gerichtssaal. Wer dies nicht aushalte, könne den Saal verlassen.

Im Zentrum stehen unter anderem Aufnahmen vom Tatort sowie sichergestellte Spuren und Gegenstände.

Darum fehlt Fabians Mutter

Zum ersten Mal seit Beginn des Verfahrens wird Fabians Mutter Dorina L. am Donnerstag nicht im Gerichtssaal sitzen. Laut "Bild", entschied sie sich nach Rücksprache mit ihrer Anwältin gegen eine Teilnahme. Grund dafür dürften die angekündigten Fotos sein. Bereits in den vergangenen Verhandlungstagen hatte die Mutter emotional auf belastende Beweismittel reagiert. Als ein Bild der nahezu vollständig verbrannten Jacke ihres Sohnes gezeigt wurde, brach sie in Tränen aus. Später verließ sie den Saal weinend, nachdem eine Ermittlerin Details zur Auffindesituation des Kindes geschildert hatte.

Spurensuche rund um den Tatort

Die heutigen Gutachten befassen sich außerdem mit zahlreichen gesicherten Gegenständen. Untersucht wurden demnach unter anderem Kleidungsstücke des Jungen sowie weitere persönliche Dinge.

Der heutige Verhandlungstag gilt schon jetzt als einer der emotional schwersten seit Prozessbeginn.