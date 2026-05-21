Wolfsburg heiß auf Kühbauer: Aber zittern um Bundesliga

"Wölfe" verpassten es, mit Heimsieg im Hinspiel vorzulegen. Die Wolfsburger sind heißt auf Meister-Trainer Didi Kühbauer, müssen aber um den Verbleib in der deutschen Bundesliga zittern.

Im Relegationshinspiel der deutschen Fußball-Bundesliga ist keine Vorentscheidung gefallen. Der VfL Wolfsburg und der Zweitliga-Dritte Paderborn trennten sich am Donnerstag torlos.

Die von Trainerroutinier Dieter Hecking betreuten Wolfsburger waren dem Sieg näher, verpassten es aber vor dem Gastspiel in Paderborn am Montag (20.30 Uhr) vorzulegen.

zwei Teilnahmen an der Relegation

Die "Wölfe" hatten den Direktabstieg zuletzt mit einem Sieg gegen St. Pauli vermieden und ihre bisherigen zwei Teilnahmen an der Relegation 2017 (Eintracht Braunschweig) und 2018 (Holstein Kiel) siegreich bestritten. Paderborn hatte die Meisterschaft hinter Schalke 04 und Elversberg abgeschlossen. Der Club spielte zuletzt 2019/20 für eine Saison im Oberhaus.

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Wolfsburg war insgesamt das bessere Team, sinnbildlich für die Hausherren aber die Vorstellung von Adam Daghim: Der pfeilschnelle Salzburg-Leihstürmer agierte auffällig, konnte aber aus keiner seiner Halbchancen Kapital schlagen. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer fehlt weiter wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Im Finish gelang Paderborn beinahe der Lucky Punch, doch Joakim Mähle klärte für den geschlagenen Goalie Kamil Grabara vor der Torlinie (84.).