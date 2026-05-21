Knalleffekt in Belgrad: Dragović & Arnautović wieder vereint

Große Emotionen bei Roter Stern Belgrad – und plötzlich brodelt die Gerüchteküche gewaltig!

Vor dem letzten Liga-Spiel gegen OFK Belgrad am Samstag bekam der serbische Meister prominenten Besuch: Ex-Zvezda-Star Aleksandar Dragović schaute beim Abschlusstraining vorbei und sorgte sofort für beste Stimmung auf der Marakana. Doch genau dieser Besuch heizte in Belgrad sofort die Spekulationen um ein mögliches Comeback an.

»Willkommen zu Hause«

Nicht nur, weil Zvezda die Rückkehr des ehemaligen Kapitäns groß auf Instagram feierte – auch die Fans machten in den Kommentaren sofort Druck: „Komm zurück nach Hause“, „Unser Kapitän“ oder „Registriert ihn schon mal für die Champions League“, war dort zu lesen. Kein Wunder: Dragović wird in Belgrad noch immer verehrt wie zu seinen besten Zeiten.

Von 2021 bis 2024 gewann der ÖFB-Star mit Zvezda drei Meistertitel und drei Cups, wurde unter Dejan Stanković erst zum Abwehrchef und später sogar zum Kapitän. Ausgerechnet Stanković ist mittlerweile wieder Trainer der Rot-Weißen – und könnte bei einem möglichen Comeback eine entscheidende Rolle spielen. Dazu kommt: Mit Marko Arnautović wartet inzwischen auch Dragovićs enger Freund und langjähriger Nationalteam-Kollege auf der Marakana. „Drago“ und „Arnie“ gemeinsam im Zvezda-Trikot? In Belgrad wirkt dieser Traum plötzlich alles andere als unrealistisch.

Letzte Chance für Austria

Interessant dabei: Dragović steht bei FK Austria Wien zwar noch bis 2027 unter Vertrag, kommenden Sommer wäre er allerdings ablösefrei. Damit wäre jetzt wohl die letzte Chance für die Wiener, noch eine Ablöse zu kassieren. Dass Zvezda bereit ist, für große Namen tief in die Tasche zu greifen, zeigte bereits der Arnautović-Transfer: Satte 2,5 Millionen Euro zahlten die Serben für den ÖFB-Rekordtorschützen – Klubrekord.