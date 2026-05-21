Brasilien geschockt: Große Sorgen um Neymar

Vor wenigen Tagen überraschte Brasilien-Coach Carlo Ancelotti mit der Nominierung von Neymar. Der brasilianische Rekordtorschütze reagierte darauf tränenreich. Nun droht er, seine möglicherweise letzte Weltmeisterschaft zu verpassen.

Die Nominierung von Neymar überraschte viele in der Fußballwelt. Doch nach der großen Freude folgt nun wieder Ernüchterung. Derzeit ist es fraglich, ob Neymar am 27. Mai fit ins WM-Trainingslager der Brasilianer starten kann.

Der Rekordtorschütze der Seleção hat schon das Spiel von seinem Santos gegen San Lorenzo verpasst. In seinem rechten Wadenmuskel hat sich Flüssigkeit angesammelt. Um ihn fit für die WM zu kriegen, versucht die medizinische Abteilung Brasiliens, ein angepasstes Programm für Neymar zu erstellen.

Santos-Coach optimistisch

Eigentlich sollte der Flügelspieler komplett einsatzbereit zur Nationalmannschaft kommen. Jedoch macht nun die Verletzung einen Strich durch die Rechnung. Laut "ESPN Brasil" droht der ehemalige Barcelona- und PSG-Star, bis zu zehn Tage auszufallen. Zusätzlich bleibt weiterhin offen, ob Neymar die restlichen Spiele von Santos bestreiten kann.

Santos-Trainer Cuca reagierte vorsichtig auf die Verletzung seines Kapitäns. Er erklärte, dass derzeit alles rund um Neymar sehr schwierig zu besprechen sei. Trotzdem sei Cuca optimistisch, dass der Brasilien-Star schnell von der Verletzung zurückkehren werde.