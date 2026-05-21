Rauswurf-Hammer? Ralf Schumacher rasiert F1-Star

Fahrer-Alarm vor dem Großen Preis von Kanada in Montreal am Sonntag (22 Uhr, ORF1, Sky).

Die Luft für Esteban Ocon bei Haas wird immer dünner! Während die Formel-1-Welt auf das Rennwochenende in Montreal blickt, sorgt Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher für heftigen Wirbel. Im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“ fällte Schumi II ein knallhartes Urteil über den Franzosen: „Ocon ist nicht gut genug!“

"Nicht ausreichend"

Ein Blick auf das teaminterne Duell bei Haas offenbart das ganze Drama. Ocon wird von seinem blutjungen Teamkollegen Oliver Bearman regelrecht vorgeführt: Der Engländer hält bei 17 Punkten, Ocon gerade einmal bei 1 Zähler! „Er ist maximal auf Augenhöhe mit Bearman und meistens schlechter“, ledert Schumacher los und legt die Wunde in die Haas-Akte: „Bearman ist noch am Anfang seiner Karriere, da entwickelt sich noch was.“ Genau deshalb seien Ocons Leistungen schlichtweg „nicht ausreichend“.

Druck ist gigantisch

Wegen der bitteren Punkte-Pleite brodelt die Gerüchteküche im Fahrerlager bereits lichterloh. Zuletzt tauchten sogar Spekulationen auf, dass Haas schon während der laufenden Saison 2026 die Reißleine ziehen und Ocon vorzeitig vor die Tür setzen könnte! Bislang sind das zwar nur wilde Gerüchte – doch der Druck auf den Franzosen ist gigantisch.Für das kommende Jahr sieht Schumacher jedenfalls schwarz: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Esteban Ocon nächstes Jahr noch sehen werden.“