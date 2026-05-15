Tom Ford Lost Cherry – Lohnt sich der Duft? Wir haben es getestet!

Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum ist ein Duft, der in der Beauty-Welt für Aufsehen sorgt. Seit seiner Veröffentlichung 2018 begeistert er Liebhaberinnen und Liebhaber exklusiver Parfums weltweit – und wir haben ihn für Sie getestet. Doch lohnt sich der Kauf wirklich?

Ein Duft voller Charakter

Lost Cherry ist ein blumig-fruchtiger Duft, der sich durch seine besondere Komposition aus reifer Kirsche, feinen Blütennoten und edlen Holzaromen auszeichnet. Das Eau de Parfum wirkt zugleich verführerisch, elegant und intensiv, ohne dabei aufdringlich zu sein. Es ist paraffinfrei und eignet sich für alle, die Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe legen.

Besonders auffällig: Der Duft entfaltet sich im Laufe des Tages immer wieder neu. Am Morgen duftet er frisch und fruchtig, nach einigen Stunden treten warme, sinnliche Noten von Holz und Gewürzen hervor – ein echter Signature-Duft, der lange in Erinnerung bleibt.

Tom Ford Lost Cherry Eau Parfum © Tom Ford

Varianten für jeden Geschmack

Tom Ford bietet Lost Cherry in verschiedenen Größen an, sodass Sie die passende Variante für Ihren Bedarf wählen können:

100 ml – die klassische Flasche für Zuhause oder das luxuriöse Geschenk

50 ml – ideal für unterwegs oder als kleinere Ergänzung

30 ml – perfekt für die Handtasche

10 ml – für Probier- oder Reisegrößen

Die Vielfalt macht es einfach, den Duft zu testen oder ihn als besonderes Geschenk zu wählen.

Redaktionstest – Unser Urteil

Wir haben das Parfum über mehrere Tage hinweg getestet:

Haltbarkeit: Lang anhaltend, der Duft bleibt stundenlang präsent, ohne zu stark zu werden.

Intensität: Perfekt ausbalanciert zwischen fruchtigen, blumigen und holzigen Noten.

Komposition: Ein Unisex-Duft, der sowohl Damen als auch Herren überzeugt.

Eleganz: Hochwertiges Design und edler Flakon unterstreichen den exklusiven Charakter.

Unser Fazit: Lost Cherry ist kein Duft für zwischendurch. Wer exklusive Parfums liebt und ein Statement setzen möchte, wird ihn lieben.

Lohnt sich der Preis?

Aktuell gibt es den Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum 100 ml ab 19,95 Euro auf idealo.at, was einem Literpreis von 1.995 Euro/Liter entspricht. Für einen Luxusduft wie Tom Ford ist dies ein Angebot, das Sie durchaus prüfen sollten. Ein Vergleich über idealo.at lohnt sich besonders, weil Sie schnell sehen, welcher Anbieter den besten Preis inklusive Versandkosten bietet. So vermeiden Sie überhöhte Preise und sichern sich den Duft ohne Kompromisse.

Fazit

Wer ein intensives, luxuriöses und unverwechselbares Parfum sucht, findet in Tom Ford Lost Cherry eine perfekte Wahl. Der Duft ist vielseitig einsetzbar, wirkt besonders abends oder zu besonderen Anlässen und bleibt lange im Gedächtnis. Durch den Preisvergleich auf idealo.at können Sie das exklusive Parfum jetzt zu einem attraktiven Preis erwerben und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie bei einem seriösen Anbieter kaufen.

Unser Tipp: Probieren Sie die 100-ml-Flasche für Zuhause, ergänzen Sie eventuell mit der 10-ml-Reisegröße für unterwegs – so erleben Sie den Duft immer perfekt, egal wo Sie sind.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.