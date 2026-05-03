Spiel, Spaß & Respekt: Wiener Parkbetreuung startet in Sommer-Saison

Wiens Parks werden wieder zur großen Spielzone, wenn Anfang Mai die große Sommer-Saison der Parkbetreuung und FAIR-PLAY-Teams beginnt - mit mehr als 250 Betreuern.

In 160 Parks, Schul- und Sportanlagen quer über der Stadt verteilt warten jeden Tag bunte Nachmittagsprogramme auf Kinder ab 6 Jahren. Im Zuge des städtischen Freizeitangebots stehen rund 260 Betreuer zur Verfügung, die gemeinsam mit Kindern vor Ort spielen, basteln und Ideen umsetzen - gratis, freiwillig und offen für alle. Schon im Vorjahr nutzten so rund 15.000 Kinder die Chance, ihre Freizeit draußen im Freien aktiv zu gestalten.

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Dabei geht es aber weit mehr als nur um Unterhaltung. Denn: Die Parkbetreuung schafft Räume, in denen sich junge Wiener begegnen, ausprobieren und ihr Umfeld sichtbar mitgestalten können. Im Einsatz sind dabei auch sogenannte FAIR-PLAY-TEAMs: 60 geschulte Mitarbeiter suchen gezielt das Gespräch mit Menschen aller Altersgruppen, hören zu und helfen mit, Konflikte friedlich zu lösen.

Start für intensivste Phase

"Die FAIR-PLAY-TEAMs nehmen aufmerksam wahr, was sich vor Ort verändert, wer sich dort aufhält und welche Entwicklungen es gibt. Durch diese kontinuierliche Präsenz und Beobachtung verfügen sie über ein umfassendes Wissen, und gelten als erfahrene Ansprechpartner*innen für den öffentlichen Raum", betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

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Die Teams sind das ganze Jahr unterwegs, im Frühling beginnt allerdings die intensivste Phase. Allein im Vorjahr kam es zu 93.000 Bürgerkontakten - zur Hälfte mit Erwachsenen, zur anderen Hälfte mit Kindern und Jugendlichen. Besonders geschäftig ist das Treiben traditionell im Juni und September.