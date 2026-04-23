Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Katie Price
© Facebook

Neuer Look

Katie Price überrascht Fans: Auf neuem Foto ist sie nicht zu erkennen

23.04.26, 09:30
Teilen

Das ehemalige Glamour-Model Katie Price sorgt im Netz für Gesprächsstoff. Die 47-Jährige präsentierte sich ihren Fans nun mit einer auffälligen, riesigen Brille – und erntete dafür wilde Reaktionen. 

Katie Price hat mit einem neuen Selfie auf Facebook für Aufsehen gesorgt. In der Nahaufnahme präsentierte sich die 47-Jährige mit einer übergroßen Brille. Um die wuchtigen Gläser voll zur Geltung zu bringen, hielt sich der Reality-Star beim restlichen Styling zurück: Die langen dunklen Haare fielen locker herab, dazu kombinierte sie ein schlichtes graues T-Shirt.

Mehr zum Thema

 

 

Wilde Vergleiche im Netz

Die Community ließ nicht lange auf sich warten und kommentierte das neue Image der  Britin  ausgiebig. Dabei zogen die User teilweise kuriose und spöttische Vergleiche.

Besonders häufig fielen diese Namen:

  • Miss Crawly aus dem Film „Sing“
  • Charaktere aus der Serie „Thunderbirds“
  • „Chunky Specs“-Look als Diskussionspunkt

Zuspruch trotz harter Kritik

Trotz der Witzeleien in den sozialen Netzwerken gab es auch unterstützende Stimmen für das  Model . Viele bewunderten ihren Mut, sich immer wieder neu zu erfinden und zu experimentieren. Ein Fan kommentierte den Beitrag wertschätzend mit den Worten:

„Love your confidence!“

Ob die XXL-Brille nun ein dauerhaftes Accessoire bleibt oder nur ein kurzer modischer Ausflug war, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Katie Price auch mit 47 Jahren genau weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Follower gewinnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen