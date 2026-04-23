Katie Price überrascht Fans: Auf neuem Foto ist sie nicht zu erkennen

Das ehemalige Glamour-Model Katie Price sorgt im Netz für Gesprächsstoff. Die 47-Jährige präsentierte sich ihren Fans nun mit einer auffälligen, riesigen Brille – und erntete dafür wilde Reaktionen.

Katie Price hat mit einem neuen Selfie auf Facebook für Aufsehen gesorgt. In der Nahaufnahme präsentierte sich die 47-Jährige mit einer übergroßen Brille. Um die wuchtigen Gläser voll zur Geltung zu bringen, hielt sich der Reality-Star beim restlichen Styling zurück: Die langen dunklen Haare fielen locker herab, dazu kombinierte sie ein schlichtes graues T-Shirt.

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Wilde Vergleiche im Netz

Die Community ließ nicht lange auf sich warten und kommentierte das neue Image der Britin ausgiebig. Dabei zogen die User teilweise kuriose und spöttische Vergleiche.

Besonders häufig fielen diese Namen:

Miss Crawly aus dem Film „Sing“

Charaktere aus der Serie „Thunderbirds“

„Chunky Specs“-Look als Diskussionspunkt

Zuspruch trotz harter Kritik

Trotz der Witzeleien in den sozialen Netzwerken gab es auch unterstützende Stimmen für das Model . Viele bewunderten ihren Mut, sich immer wieder neu zu erfinden und zu experimentieren. Ein Fan kommentierte den Beitrag wertschätzend mit den Worten:

„Love your confidence!“

Ob die XXL-Brille nun ein dauerhaftes Accessoire bleibt oder nur ein kurzer modischer Ausflug war, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Katie Price auch mit 47 Jahren genau weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Follower gewinnt.