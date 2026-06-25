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Hamilton-Glücksfee

Formel-1-Liebesfieber: Kommt Kim Kardashian nach Spielberg?

Die Turteltauben: Lewis Hamilton und Kim Kardashian
© PA Images via Getty Images
Steht der nächste Glamour-Auftritt in der Formel 1 bevor? Wenn am Wochenende der Große Preis von Österreich in Spielberg über die Bühne geht, richten sich die Blicke nicht nur auf das Renngeschehen. Eine Frage bewegt Fans derzeit besonders: Wird Kim Kardashian an der Seite von Lewis Hamilton in der Steiermark auftauchen?
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Jahrelang wurde vor dem Grand Prix in Spielberg fast schon traditionell darüber spekuliert, ob Hollywood-Legende Steven Spielberg dem Red-Bull-Ring einen Besuch abstattet. Heuer sorgt jedoch ein anderer Weltstar für die großen Schlagzeilen: Kim Kardashian!

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Glamour-Alarm in der Steiermark

Die Reality-Ikone und Unternehmerin könnte am Wochenende beim Österreich-Grand-Prix zum heimlichen Star im Fahrerlager werden. Offiziell ist ihr Besuch zwar nicht bestätigt, doch seit ihrem viel beachteten Auftritt an der Seite von Lewis Hamilton in Monaco läuft die Gerüchteküche auf Hochtouren. Die Neugier ist riesig – schließlich reisen eingefleischte Kardashian-Fans inzwischen sogar rund um den Globus zu Formel-1-Rennen, nur um einen Blick auf den TV-Superstar zu erhaschen. Kommt es jetzt auch in der Steiermark zum Glamour-Auftritt des Jahres?

Für Hamilton scheint die prominente Begleitung jedenfalls kein schlechtes Omen zu sein. In Monaco, wo ihn seine Herzdame unterstützte, fuhr der Ferrari-Star auf Rang zwei. Nur eine Woche später folgte in Barcelona der große Befreiungsschlag: Nach 686 Tagen ohne Grand-Prix-Sieg holte Hamilton endlich seinen ersten Erfolg im Ferrari – den insgesamt 106. seiner Karriere. Zufall oder doch ein echter Glücksbringer?

Hoher Besuch in Monaco: Kim Kardashian
Hoher Besuch in Monaco: Kim Kardashian © PA Images via Getty Images

Toto Wolff: »Villeicht hilft auch die Freundin«

Dass Kardashian auch in Spielberg auftauchen könnte, ist jedenfalls keineswegs abwegig. Mit ihrem Privatjet wäre der Abstecher in die Steiermark praktisch ein Katzensprung. Zudem würde sie Hamilton auf seiner Europa-Tour begleiten, denn nur eine Woche später steht mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone das große Heimspiel des siebenmaligen Weltmeisters auf dem Programm.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff schmunzelt über den Zusammenhang. Der Österreicher sieht zwar vor allem die technischen Fortschritte bei Ferrari als Schlüssel zum Erfolg, glaubt aber, dass auch das Privatleben eine Rolle spielen kann. Das neue Ferrari-Auto passe deutlich besser zu Hamiltons Fahrstil, die Zusammenarbeit mit seinem Renningenieur funktioniere hervorragend – und dann fügte Wolff mit einem Augenzwinkern hinzu: "Vielleicht hilft auch die Freundin."

Ob Kim Kardashian nun tatsächlich in Spielberg auftaucht, bleibt das große Rätsel. Sicher ist aber: Sollte sie im Ferrari-Hospitality-Bereich erscheinen, dürfte sie mindestens genauso viele Blicke auf sich ziehen wie die Stars auf der Rennstrecke.

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