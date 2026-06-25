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Verhüllung

Wiener Ringturm ist jetzt ein Riesen-Kochbuch

Der Wiener Ringturm mit Kunstverhüllung und Graffiti am Donaukanal bei sonnigem Wetter.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Ein riesiges Rezept für moldauische Weinblattrouladen ziert ab sofort den Ringturm. Künstler Pavel Brăila möchte mit diesem monumentalen Werk die schöpferische Kraft menschlicher Hände feiern.
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Der Wiener Ringturm fungiert für die nächste Zeit als Kochbuch: Die 18. Verhüllung des markanten Ringstraßengebäudes der Wiener Städtischen wurde am Donnerstag hochoffiziell enthüllt - und zeigt unter dem Titel "Your Happiness is in Your Own Hands" die Schritt-für-Schritt-Zubereitung einer moldauischen Weinblattroulade. Verantwortlich für die kulinarische Kunst zeichnet der Moldauer Pavel Brăila, der sein Land heuer auch auf der Biennale von Venedig vertritt.

Zur Inauguration der gigantischen Leinwand im Stadtbild hatten sich mit Eugeniu Osmochescu der stellvertretende Premierminister der Republik Moldau und Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) eingefunden. Osmochescu verbindet mit dem Rouladen-Kunstwerk schließlich persönliche Erinnerungen, verwies er doch auf gemeinsame Jugenderlebnisse mit dem Künstler Brăila: "Wir haben jede Woche gekocht."

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Die damals gewonnen Fähigkeiten zeigt der 1971 geborene Konzeptkünstler nun in Wien - "meiner zweiten Heimat" - vor hellem Hintergrund. Auf diesem hebt sich eine farbenfrohe Choreografie an Handgriffen ab, die Schritt für Schritt Sarmale, das Nationalgericht der kleinen Republik Moldau, zubereiten. Die Arbeit mit den eigenen Händen verdeutliche die Fähigkeit des Menschen zur Kreation und Kreativität und letztlich zur Erschaffung des Friedens, so Brăila.

"Ich hätte nie gedacht, dass mein Werk, das eigentlich nur 60 auf 90 Zentimeter misst, auf einem solch großen Gebäude zu sehen sein wird", zeigte sich der Künstler dabei überwältigt von den Dimensionen der eigenen Arbeit, die sich nun auf rund 4.000 Quadratmetern erstreckt. Dabei wurden 30 bedruckte Netzbahnen - jeweils etwa drei Meter breit und bis zu 63 Meter lang - affichiert. Die temporäre künstlerische Verhüllung des Ringturms findet heuer bereits zum 18. Mal statt.

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