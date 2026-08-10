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Verkehrschaos

Herabgefallene Bretter blockierten A23 – 9 Kilometer Stau

Dichter Verkehr und Stau auf der Wiener Südosttangente, Autos und Lkw stehen dicht aneinander.
© Asfinag
Ein verlorener Teil einer Lkw-Ladung hat auf der Wiener Südosttangente für ein enormes Verkehrschaos gesorgt. Verkehrsteilnehmer mussten jede Menge Geduld beweisen.
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Am Montag führte ein Zwischenfall auf der A23 zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen. Von einem Lastwagen gefallene Bretter blockierten die Südosttangente und sorgten dafür, dass der Verkehrsfluss auf der wichtigen Verkehrsader Wiens zunächst völlig zum Erliegen kam.

Google-Staukarte von Wien (Stand 17 Uhr)
Google-Staukarte von Wien (Stand 17 Uhr) © Google Maps

Neun Kilometer lange Staukolonne

In Fahrtrichtung Kagran bildete sich auf der gesperrten Strecke rasch eine Kolonne mit einer Länge von neun Kilometern. Der Mobilitätsclub ÖAMTC informierte über die angespannte Situation und sprach in seiner Meldung von einem "massiven Stau".

Kurz nach 17 Uhr gingt es auf der Tangente maximal im Schritttempo voran.
Kurz nach 17 Uhr gingt es auf der Tangente maximal im Schritttempo voran. © Asfinag

Ausweichrouten ebenfalls völlig verstopft

Die Auswirkungen des blockierten Straßenabschnitts waren auch abseits der direkten Route deutlich spürbar.

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Bereits am Nachmittag waren laut Angaben des ÖAMTC sämtliche Ausweichstrecken verstopft, was vielen Fahrern auf der Stadtautobahn einen kühlen Kopf abverlangte.

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