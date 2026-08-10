Verkehrschaos
Herabgefallene Bretter blockierten A23 – 9 Kilometer Stau
Am Montag führte ein Zwischenfall auf der A23 zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen. Von einem Lastwagen gefallene Bretter blockierten die Südosttangente und sorgten dafür, dass der Verkehrsfluss auf der wichtigen Verkehrsader Wiens zunächst völlig zum Erliegen kam.
Neun Kilometer lange Staukolonne
In Fahrtrichtung Kagran bildete sich auf der gesperrten Strecke rasch eine Kolonne mit einer Länge von neun Kilometern. Der Mobilitätsclub ÖAMTC informierte über die angespannte Situation und sprach in seiner Meldung von einem "massiven Stau".
Ausweichrouten ebenfalls völlig verstopft
Die Auswirkungen des blockierten Straßenabschnitts waren auch abseits der direkten Route deutlich spürbar.
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Bereits am Nachmittag waren laut Angaben des ÖAMTC sämtliche Ausweichstrecken verstopft, was vielen Fahrern auf der Stadtautobahn einen kühlen Kopf abverlangte.
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