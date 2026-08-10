Herabgefallene Bretter blockierten A23 – 9 Kilometer Stau

Ein verlorener Teil einer Lkw-Ladung hat auf der Wiener Südosttangente für ein enormes Verkehrschaos gesorgt. Verkehrsteilnehmer mussten jede Menge Geduld beweisen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Montag führte ein Zwischenfall auf der A23 zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen. Von einem Lastwagen gefallene Bretter blockierten die Südosttangente und sorgten dafür, dass der Verkehrsfluss auf der wichtigen Verkehrsader Wiens zunächst völlig zum Erliegen kam.

Google-Staukarte von Wien (Stand 17 Uhr) © Google Maps

Neun Kilometer lange Staukolonne

In Fahrtrichtung Kagran bildete sich auf der gesperrten Strecke rasch eine Kolonne mit einer Länge von neun Kilometern. Der Mobilitätsclub ÖAMTC informierte über die angespannte Situation und sprach in seiner Meldung von einem "massiven Stau".

Kurz nach 17 Uhr gingt es auf der Tangente maximal im Schritttempo voran. © Asfinag

Ausweichrouten ebenfalls völlig verstopft

Die Auswirkungen des blockierten Straßenabschnitts waren auch abseits der direkten Route deutlich spürbar.

Bereits am Nachmittag waren laut Angaben des ÖAMTC sämtliche Ausweichstrecken verstopft, was vielen Fahrern auf der Stadtautobahn einen kühlen Kopf abverlangte.