Waldbrand nahe Felbertauerntunnel

Team mit Löschrucksäcken wurde auf 2.000 Meter Höhe gebracht.

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Nahe des Nordportals des Felbertauerntunnels im Salzburger Pinzgau hat am Montagvormittag ein Baum in schwer zugänglichem Gelände zu brennen begonnen. Die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber starteten umgehend damit, das Feuer auf rund 2.000 Metern Höhe zu bekämpfen, sagte Moritz Scharler, der Sprecher der Pinzgauer Feuerwehren, zur APA. Der Helikopter brachte nach einem Erkundungsflug ein Team mit Löschrucksäcken auf den Berg. Gegen 15.00 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Nachkontrolle mit Drohne

Nachdem brennende Wurzeln und letzte Glutnester abgelöscht worden waren, fand noch eine Nachkontrolle mit Drohne und mit Wärmebildkamera statt. Zum Abschluss warf der Polizeihubschrauber noch zwei Fuhren Wasser am Brandherd ab. Insgesamt standen mehr als 40 Männer und Frauen von Feuerwehr, Polizei und Rettung im Einsatz.