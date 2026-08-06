Salzburg bereitet sich auf UEFA Super Cup vor

Für die Fans beider Mannschaften wird es eigene Treffpunkte geben. Bis zu 25.000 Fans werden am 12. August in Salzburg erwartet.

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Salzburg. Die Vorbereitungen auf den UEFA Super Cup am 12. August zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa laufen in Salzburg auf Hochtouren. Das Stadion ist bereits restlos ausverkauft, bis zu 25.000 Fußballfans werden erwartet. Nach monatelangen Vorbereitungen stehen das Sicherheits- und Verkehrskonzept nun fest.

Eigene Treffpunkte für beide Fanlager

Stadt und Land Salzburg, Polizei, Einsatzorganisationen, UEFA und die Salzburger Festspiele haben die Planungen gemeinsam abgestimmt. Für die Fans beider Mannschaften werden eigene Treffpunkte eingerichtet. Anhänger von Aston Villa treffen sich am Kapitelplatz, jene von Paris Saint-Germain am Alten Markt. Auf dem Residenzplatz wird zudem eine Public-Viewing-Zone eingerichtet, in der rund 2.000 Besucherinnen und Besucher das Spiel auf einer Großleinwand verfolgen können.

Je nach Sicherheitslage kann der Rudolfskai zwischen 12.00 und 20.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. In diesem Fall gilt ein Sonderfahrplan für Busse des öffentlichen Verkehrs.

Keine Parkplätze beim Stadion

Direkt beim Stadion stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Besucher werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel oder Park-and-Ride-Anlagen beim Airport Center und Messezentrum zu nutzen. Organisierte Fanmärsche durch die Innenstadt sind nicht geplant. Einlass ins Stadion ist ab 18.00 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21.00 Uhr.