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183,3 Mio. €

Nächste Fluglinie meldet Mega-Verluste

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Flugzeuge von Ryanair und Wizz Air mit einsteigenden Passagieren am Flughafen Krakau-Balice.
© NurPhoto via Getty Images
Der Billigflieger Wizz Air hat wegen des Iran-Krieges und hoher Treibstoffkosten seine Aussichten für das laufende Quartal gesenkt.
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Die Erlöse pro angebotenem Sitzplatzkilometer dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken, teilte die Airline mit Sitz in Ungarn am Donnerstag mit. Die Aktie gab daraufhin um über 5 Prozent nach. Im ersten Quartal wies Wizz Air zudem einen operativen Verlust von 183,3 Mio. Euro aus nach 27,5 Millionen Gewinn im Vorjahreszeitraum.

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Die Ergebnisse verdeutlichen den Druck auf die europäischen Billigfluglinien, die steigende Treibstoffkosten verkraften müssen, während die Kunden weiterhin günstige Tickets erwarten. Die Entwicklung steht im Gegensatz zu etablierten Fluggesellschaften wie Lufthansa oder Air France-KLM. Diese profitieren von zahlungskräftigen Reisenden in den teureren Buchungsklassen sowie einer gestiegenen Nachfrage auf Routen nach Asien, die den Persischen Golf umfliegen.

Wizz Air plane is seen at the London Luton Airport in Luton, Great Britain on July 4, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
© NurPhoto via Getty Images

"Wir sehen zwar weiterhin einen Anstieg der Vorausbuchungen, aber der Rest des Jahres wird voraussichtlich sowohl Herausforderungen für die Branche als auch strategische Chancen mit sich bringen", sagte Firmenchef Jozsef Varadi. Analysten hatten die Bilanz von Wizz Air als eine der anfälligsten in der Branche bezeichnet. Das Unternehmen betonte jedoch, über ausreichend Liquidität zu verfügen, um die Turbulenzen zu überstehen.

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