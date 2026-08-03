AUA streicht jetzt DIESE Flugverbindung

Das Aus für die AUA-Flugverbindung zwischen Graz und Wien kommt früher als gedacht: Die Inlandsstrecke wird bereits mit dem kommenden Winterflugplan eingestellt.

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Auf den Regionalstrecken innerhalb Österreichs verzeichnet die AUA zweistellige Millionenverluste, da die Passagierzahlen rückläufig sind. AUA-Chefin Anette Mann hatte im März angekündigt, die Verbindung erst 2030 mit Eröffnung des Semmering-Basistunnels einzustellen. Weil sich die Passagierzahlen nicht verbesserten und die Kosten stiegen, kommt das Aus nun früher.

Größere Maschinen als Ausgleich

Als Ausgleich sollen künftig größere Flugzeuge von Graz nach Zürich, München und Frankfurt abheben. Die AUA erklärte gegenüber der Kleinen Zeitung: "Wir können bestätigen, dass es im Winterflugplan 2026/27 zu Anpassungen kommt. Davon betroffen ist unter anderem auch die Austrian Airlines Verbindung zwischen Wien und Graz." Zudem bat man um Verständnis, dass "wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen können."

Herber Rückschlag für Graz

Für den Flughafen Graz und die städtische Holding Graz ist die Entscheidung ein Rückschlag. Der Airport erzielte 2025 mit 831.095 Passagieren ein leichtes Plus und positive Ergebnisse im Linien-, Charter- und Frachtbereich. Die vor über 100 Jahren erstmals geflogene Strecke gilt als wichtiger Standortfaktor und Zubringer zu weiteren Flügen.