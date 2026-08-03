Porsche-Klon knackt Mega-Rekord

Ein neuer Rekord in China sorgt für Aufsehen: Für den MG 07 gingen innerhalb kurzer Zeit zehntausende Reservierungen ein. Die Nachfrage nach der elektrischen Limousine ist riesig.

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Innerhalb von nur 20 Stunden verzeichnete der Hersteller mehr als 21.000 Vorbestellungen für die elektrische Limousine MG 07 in China. Das sind doppelt so viele Reservierungen wie beim MG4 Urban im selben Zeitraum – ein neuer Rekord für die Marke. Diese Vorbestellungen dienen Interessenten zur Platzsicherung und sind noch nicht mit einem finalen Verkauf gleichzusetzen. Erst bei Auslieferung und Bezahlung zeigt sich der langfristige Erfolg. Je nach Version sind bis zu 845 Kilometer Reichweite möglich.

Riesiger Ansturm auf neues Modell

Der Startpreis in China liegt laut dem Branchenportal CarNewsChina bei 125.900 Yuan, was umgerechnet rund 16.000 Euro entspricht. Für diesen Preis bietet das knapp 4,90 Meter lange Fahrzeug ein Design mit flachem Heck und rahmenlosen Türen. Mit flacher Front, abfallender Dachlinie und durchgehendem Heck erinnert das Aussehen an Sportlimousinen wie den Porsche Taycan oder den Porsche Panamera.

Viel Platz und moderne Technik

Auch bei der Ausstattung bietet das Modell einen 15,6 Zoll großen Touchscreen, einen besonders komfortablen Beifahrersitz, ein Soundsystem mit bis zu 21 Lautsprecherboxen sowie moderne Assistenzsysteme. Neben einem 168 Liter großen Stauraum unter der Fronthaube fasst der Kofferraum bis zu 697 Liter, was reichlich Platz für Reisegepäck bietet.

Teilautomatisiertes Fahren mit LiDAR

Teurere Varianten verfügen zusätzlich über einen LiDAR-Lasersensor auf dem Dach. Gemeinsam mit weiteren Sensoren ermöglicht das System Funktionen wie teilautomatisches Navigieren auf geeigneten Straßen sowie automatisches Einparken. Die Verantwortung verbleibt dabei weiterhin beim Fahrer, da das Fahrzeug nicht vollständig autonom fährt.