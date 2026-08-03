250-Millionen-Yacht begeistert Urlauber auf Mallorca

Die 103 Meter lange Gigayacht "Seven Seas I" von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg hat erneut vor Mallorca festgemacht und zieht im Yachthafen Club de Mar von Palma alle Blicke auf sich.

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Die "Seven Seas I" des gefeierten Kinostars Steven Spielberg lag am vergangenen Freitag im Yachthafen des Club de Mar von Palma. Nach der Premiere im zurückliegenden Jahr im Puerto Portals war es bereits der zweite Besuch des beeindruckenden Schiffes vor der Mittelmeerinsel. Das Luxus-Schiff besitzt einen geschätzten Wert von 250 Millionen Euro. Entworfen wurde die Gigayacht im Jahr 2023 von dem renommierten Büro "Sinot Yacht Architecture & Design". Bei einer Länge von 103 Metern und einer Breite von 16 Metern bietet das Schiff reichlich Platz für exklusiven Komfort.

Luxusausstattung für Gäste und Crew

Insgesamt sieben Kabinen stehen an Bord bereit. Darin finden bis zu 14 Gäste sowie eine 35-köpfige Besatzung Platz. Die Ausstattung der Luxusyacht lässt keine Wünsche offen und umfasst unter anderem einen Kinosaal, eine Sauna, einen Fitnessraum sowie einen Whirlpool an Deck. Auch ein eigenes Schwimmbecken gehört zur Ausstattung des Luxusschiffs. Der aus robustem Stahl gefertigte Rumpf besticht durch fließende Linien und eine besonders elegante Form, was dem Schiff eine außergewöhnliche Silhouette verleiht.

Beeindruckende Leistung auf dem Wasser

Nach Angaben der niederländischen Werft Oceanco wurde die "Seven Seas I" sowohl beim Design als auch bei der Leistung umfangreich optimiert und ausgiebig getestet. Auf dem Wasser erreicht das Schiff eine maximale Geschwindigkeit von 20 Knoten. Der US-amerikanische Eigner Steven Spielberg prägt seit mehr als 50 Jahren die Filmwelt und zeichnet für Meisterwerke wie "Der weiße Hai", "Indiana Jones", "E.T." und "Jurassic Park" verantwortlich. Die weltweiten Einspielergebnisse seiner Kinofilme übersteigen zehn Milliarden Dollar. Aus der Zusammenarbeit mit Komponist John Williams gingen zudem einige der bekanntesten Filmmelodien der Geschichte hervor.