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Becker-Sohn erinnert an Schwarzenegger

Ein muskulöser Mann in Badehose sitzt auf einer Steinmauer am Meer mit Yachten im Hintergrund.
© Instagram
Heißer Urlaubs-Gruss am Meer: Model Elias Becker bringt das Netz mit schnappschussreifen Muskel-Ansichten zum Kochen – und erinnert seine Fans dabei verblüffend an einen jungen Arnie.
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Model-Posen, stahlharte Bauchmuskeln und gebräunte Haut: Elias Becker weiß ganz genau, wie er seine Social-Media-Community auf Betriebstemperatur bringt. Der 26-jährige Sohn von Tennis-Legende Boris Becker teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in sein Leben und begeistert dort mittlerweile mehr als 200.000 Follower. Seine neuesten Urlaubsfotos schlagen jedoch besonders hohe Wellen.

Lässig an einer malerischen Steinmauer direkt an der Küste gelehnt, präsentiert der Becker-Spross seinen durchtrainierten Körper. Badehose, stählerner Sixpack und markante Gesichtszüge – bei diesem Anblick schmelzen die Fans scharenweise dahin. In den Kommentaren überschlagen sich die Komplimente: Wortmeldungen wie "Perfektion" oder "Wunderschönes Gesicht, wunderschöner Körper, wunderschöner Ort" machen klar, dass er ins Schwarze getroffen hat.

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Tatsächlich erinnert der muskulöse Schnappschuss viele Beobachter an den jungen Arnold Schwarzenegger in seinen besten Bodybuilding-Zeiten. Der 26-Jährige tritt damit optisch endgültig aus dem Schatten seiner berühmten Eltern heraus und etabliert sich als eigenständige Modelfigur im Rampenlicht.

Ein ganz besonderer Wegbegleiter sorgt dabei für entspannte Stimmung im Hintergrund: Papa Boris Becker genießt die sonnige Auszeit zusammen mit seinen Söhnen in Portugal. Während die Tennis-Ikone entspannt die Seele baumeln lässt, kümmert sich Elias höchstpersönlich um den perfekten Sommer-Content für seine treue Online-Gefolgschaft.

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