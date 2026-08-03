Michael Patrick Kelly: vergoldetes Heimspiel in Wien

4.000 Fans und eine Goldene Schallplatte. Dieses Wien-Konzert wird Michael Patrick Kelly so schnell nicht vergessen.

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Gut Ding braucht Weile! Am Freitag konnte Michael Patrick Kelly in der MetaStadt endlich sein Wien-Konzert zünden. Der für Ende April geplante Stadthallen Termin fiel ja den Song Contest Vorbereitungen zum Opfer. Noch länger musste er auf seine Gold-Auszeichnung warten. Nach der Hit-Show, bei der er 4.000 Fans mit der Essenz der neuen CD "Traces", ganz persönlichen Erinnerungen an die Kelly-Family und dem Bruce-Springsteen-Cover "I’m On Fire" begeisterte, gab’s es von Sony Music Backstage eine Goldene Schallplatte. Jedoch nicht für den Vorjahres-Wurf "Traces", sondern für das bereits 2021 veröffentlichte Werk "B.O.A.T.S"

Michael Patrick Kelly mit Petra Albrecht und Stefan Hochwallner von Sony Music Austria. © Andreas Graf/Sony Music

Fotocredit: Andreas Graf

Eine Auszeichnung mit besonderem Wert für Michael Patrick Kelly, schließlich ist Wien für ihn ja immer ein "Heimspiel". „Ich wurde ja wohl in Wien gezeugt. Oder um es mit Rainhard Fendrich zu sagen: I am from Austria!"