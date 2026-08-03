Tom Kaulitz ehrlich: "Nie Kinder im Lebensplan!"

Überraschende Enthüllungen im Hause Klum-Kaulitz: In der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" spricht "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz so ehrlich wie nie über seine plötzliche Rolle als vierfacher Stiefvater – und ein Wett-Fiasko mit Heidis Sohn Henry.

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Seit mittlerweile sieben Jahren gehen Topmodel Heidi Klum (53) und Musiker Tom Kaulitz gemeinsam durchs Leben. Mit dem Jawort im Jahr 2019 wurde der Gitarrist von heute auf morgen nicht nur Ehemann, sondern stieg direkt in die Königsklasse der Familienplanung ein: als Stiefvater von Leni (22), Henry (20), Johan (19) und Lou (16). Ein Szenario, das der 36-Jährige früher nie für möglich gehalten hätte.

"In meinem Entwurf des Lebens kamen Kinder eigentlich nie vor. Ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht, mal Kinder zu haben", gibt Tom in der Doku offen zu. Doch das Patchwork-Glück belehrte ihn eines Besseren: "Mittlerweile ist das eine Sache, die ich einfach über alles liebe." Durch die neue Rolle verstehe er rückblickend auch seinen eigenen Stiefvater viel besser. Tom sieht sich heute als eine Mischung aus verständnisvoller Vaterfigur und gutem Kumpel für Heidis Nachwuchs.

Flop an der Konsole: Ein Ferrari für Henrys 21. Geburtstag

Um bei Heidis Kindern abzutrumpfen, wollte Tom zu Beginn der Beziehung natürlich der "coole Stiefpapa" sein – was ihn nun teuer zu stehen kommt. Bei einem Match auf der Spielkonsole forderte er Henry (20) zu einer steilen Wette heraus: Gewinnt Tom in Mario Kart, muss Henry drei Jahre lang auf Videospiele verzichten. Gewinnt Henry, bekommt er zu seinem 21. Geburtstag einen echten Ferrari geschenkt.

Der Ausgang? Bitter für den Musiker. Henry gewann das Duell mühelos. Und weil Wettschulden bekanntlich Ehrenschulden sind, machte Tom gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz ernst: Auf einer Auktion ersteigerte er einen feuerroten Sportwagen. Einen kleinen Haken gibt es für den prominenten Stiefsohn allerdings noch. Bevor der Schlitten pünktlich zum Geburtstag übergeben wird, tourt Tom erst einmal selbst damit durch die Hollywood Hills: "Wenn ich schon einen Ferrari besorgen muss, dann kann ich den ja wenigstens noch ein Jahr fahren!"

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Babynamen und Party-Girls: Bill Kaulitz übt sich als Patenonkel

Während Tom das turbulente Familienleben genießt, schlägt Bruder Bill (36) noch ganz andere Töne an. Eigene Kinder stehen bei dem Sänger vorerst nicht auf dem Plan. Als ihm eine Freundin vorschlug, gemeinsam ein Baby zu bekommen, winkte der "Tokio Hotel"-Frontmann schockiert ab: "Ich sehe uns für immer als Partygirls. Ich brauche da eine romantische Connection mit einem Partner."

Immerhin: Einen potenziellen Mädchennamen hätte Bill schon parat. "Rose Gundula – das finde ich süß", witzelt der Musiker. Mama Simone Charlotte Kaulitz nimmt die entspannte Haltung ihrer Söhne übrigens mit Humor. Sie freue sich zwar über Enkelkinder, sei aber genauso glücklich als "Omi" von den Vierbeinern der beiden Brüder.