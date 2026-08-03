Jetzt startet der Ticket-Run auf Helene Fischer

Helene Fischer lässt jetzt die Backstreet Boys zittern. Ab 10 Uhr gibt’s die Tickets für ihre Hit-Show am 11. Dezember beim Ski-Opening in Schladming. Es wird wohl nicht bei nur einem Konzert bleiben.

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Robbie Williams zündete 2023 ein Doppelpack und sogar einen Weihnachtssong („Merry Xmas Everybody). Die Backstreet Boys schraubten im Vorjahr den Schladming-Rekord auf gleich drei Konzerte und 50.000 Besucher hoch und jetzt will Helene Fischer auf Einladung von Konzert-Zampano Klaus Leutgeb das alles noch toppen. Heute (Montag, 3, August) ab 10 Uhr startet bei oeticket und ticket24.at der Vorverkauf für ihre Hit-Show bei Ski-Opening am 11. Dezember. "Nur" 17.000 Karten werden aufgelegt. Für Helene, die ja erst am 11. Juli über 57.500 Fans im Happel Stadion "atemlos" hielt, ist das ja fast schon ein Club-Konzert. "Es wird ein intimer Auftritt: Die Musik und die Nähe zum Publikum sollen im Vordergrund stehen."

Fast ein Club-Konzert: Es gibt nur 17.000 Tickets

Für Klaus Leutgeb spielte Helene Fischer schon in München und Bad Hofgastein auf. Jetzt holt er sie nach Schladming. © Pressefoto Scharinger/Daniel Sch

Insider rechnen damit, dass es natürlich nicht bei diesem einem Auftritt im Planai Stadion bleiben wird. Dass Helene, die ja schon in der Wiener Stadthalle mit 5 Konzerten in Serie den Rekord hält, jetzt auch in Schladming Musikgeschichte schreiben will. Dass sie die Backstreet Boys englisiert, wenn nicht sogar übertrumpft. Gut möglich, dass sogar schon heute etwaige Zusatz-Konzerte bestätigt werden! Cool: Das Preisniveau wurde im Vergleich zu Vorjahr nicht etwa angehoben, sondern teilweise sogar reduziert. Die Stehplätze kosten um 10 Euro weniger als bei den Backstreet Boys.

Perfekte Kulisse für Helene: Das Planai Stadion in Schladming. © Zeidler

Die Vorzeichen stehen gut, denn schon der Ansturm auf die Hotels stellt in der Dachstein-Region alles bisher Dagewesene in den Schatten. Keine 24 Stunden nach der Konzert-Ankündigung schnellten die Zimmerpreise in Schladming bei booking.com auf bis zu 488 Euro hoch (oe24 berichtete). Aktuell gibt’s auch in den Nachbarorten nur mehr vereinzelte Betten. Die Fans kommen ja nicht nur aus ganz Österreich, sondern auch aus Deutschland und der Schweiz angereist. Bis auf Schladming hat Helene ja heuer aktuell keine Konzerte mehr geplant!

Konzert-Wunder: Bis auf Schladming hat Helene heuer aktuell keine Konzerte mehr geplant! © Leutgeb Entertainment Group

"Es brennt! Jetzt haben es die Fans in der Hand, wie oft Helene bei uns singt," grinst Veranstalter Klaus Leutgeb über den Helene-Hype in Schladming. Und er weiß wovon er spricht, schließlich hat er mit der Schlagerkönigin ja schon Bad Hofgastein gerockt und auch Musikgeschichte geschrieben: Über 130.000 Fans feierten 2022 beim Open Air auf der Münchener Messe ab. Das allergrößte Konzert der mittlerweile 20-jährigen Mega-Karriere von Helene Fischer. Jetzt legt sie mit einem rot-weiß-roten Herzbeben nach: "Ich liebe Österreich. Das ist immer wie ein Urlaub!"

Nach der Liebes-Show in Wien kommt ihr Thomas auch mit nach Schladming. © Instagram

Und den wird es in Schladming auch geben. "Sie freut sich schon riesig auf die Region. Und auch ihr Thomas. Der ist ja ein totaler Bergliebhaber!"