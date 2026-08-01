Fan-Ärger über Silbereisen-Klausel der Schlager-Stars

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Fernsehauftritte in den großen Samstagabendshows von ARD und ZDF haben für viele Schlagerstars offenbar höchste Priorität – selbst dann, wenn dafür bereits zugesagte Live-Konzerte abgesagt werden.

Wie t-online berichtet, sorgt eine sogenannte TV-Klausel in den Verträgen regelmäßig für Ärger bei Veranstaltern und Fans.

Aktuelles Beispiel ist die "Schlagernacht der Stars" am 8. August im ostfriesischen Wiesmoor. Gleich mehrere angekündigte Künstler – darunter Kerstin Ott, Vincent Gross und Tim Peters – sagten ihre Auftritte kurzfristig ab, um stattdessen in der zeitgleich aufgezeichneten "Giovanni Zarrella Show" mitzuwirken.

Veranstalter Dennis Athen zeigte sich gegenüber t-online frustriert. TV-Produktionen kämen seinen Veranstaltungen "immer wieder in die Quere". Besonders ärgerlich sei, dass der Termin extra verlegt worden sei, um Überschneidungen zu vermeiden. Ironisch sagte er: "Aber der liebe Zarrella meinte es noch besser mit uns dieses Mal."

Enorme Reichweite

Möglich werden die kurzfristigen Absagen durch eine TV-Klausel, die Künstlern erlaubt, bereits vereinbarte Live-Auftritte zugunsten einer großen Fernsehsendung abzusagen oder zu verschieben. Laut Athen müsse diese Klausel in jeden Vertrag aufgenommen werden, "weil die Musiklabels das ausdrücklich wünschen".

Der Hintergrund liegt in der enormen Reichweite der Primetime-Shows mit Millionen-Publikum. Für viele Künstler ist ein Fernsehauftritt daher deutlich attraktiver als ein Konzert vor einigen Tausend Besuchern.

Für Fans sorgen die kurzfristigen Änderungen jedoch immer wieder für Enttäuschung. Bereits 2022 geriet Beatrice Egli in die Kritik, nachdem sie mehrere Konzerte in der Schweiz abgesagt hatte, um bei einer Show von Florian Silbereisen aufzutreten. Die damalige Vorsitzende ihres Fanclubs sagte: "Beatrice sagt immer wieder Schweizer Konzerte ab, um dann aber in Deutschland aufzutreten. Das kommt ganz schlecht an."