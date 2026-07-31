Michael Schumacher: Neues Posting rührt Fans zu Tränen

Das Team von Michael Schumacher erinnert auf Instagram an dessen historischen Heimsieg 1995. Die veröffentlichten Bilder lösen bei zahlreichen Fans emotionale Reaktionen aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 30. Juli 1995 feierte der damals 26-jährige Michael Schumacher beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring den ersten Heimsieg seiner Formel-1-Karriere. Im Benetton-Renault verwies er David Coulthard und Gerhard Berger auf die Plätze zwei und drei. Sein sportlicher Erfolg löste in Deutschland eine Welle der Begeisterung aus und begründete die sogenannte "Schumania".

Einzigartige Bilder bewegen viele Fans

Drei Jahrzehnte später veröffentlichte das offizielle Team von Michael Schumacher drei Aufnahmen des Rennens auf Instagram. Das Team verfasste dazu folgenden Text: "'Schumania' vom Feinsten – mit seinem Sieg beim @f1 Großen Preis von Deutschland 1995 versetzte Michael Hockenheim in Ekstase." Der Beitrag löste zahlreiche emotionale Reaktionen der Anhänger aus.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bewegende Reaktionen und viele Genesungswünsche

Unter dem Beitrag sammelten sich Rührungsbekundungen und Kommentare. Fans schrieben etwa: "Schöne Erinnerungen" sowie "Was für eine geniale Zeit". Andere Anhänger kommentierten mit den Worten "Der beste aller Zeiten!!!" oder schrieben: "Werde bald wieder gesund, unser Champion, wir beten ständig für dich."

Strikter Schutz der privaten Lebenssphäre

Seit einem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 gibt es kaum öffentliche Nachrichten über den Rennfahrer, da seine Familie die Privatsphäre konsequent schützt. Aktuelle Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen nicht vor. Der Triumph von 1995 auf dem Hockenheimring bleibt für viele Anhänger ein unvergesslicher Moment.