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Michael Schumacher: Neues Posting rührt Fans zu Tränen

Michael Schumacher
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Das Team von Michael Schumacher erinnert auf Instagram an dessen historischen Heimsieg 1995. Die veröffentlichten Bilder lösen bei zahlreichen Fans emotionale Reaktionen aus.
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Am 30. Juli 1995 feierte der damals 26-jährige Michael Schumacher beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring den ersten Heimsieg seiner Formel-1-Karriere. Im Benetton-Renault verwies er David Coulthard und Gerhard Berger auf die Plätze zwei und drei. Sein sportlicher Erfolg löste in Deutschland eine Welle der Begeisterung aus und begründete die sogenannte "Schumania".

Einzigartige Bilder bewegen viele Fans

Drei Jahrzehnte später veröffentlichte das offizielle Team von Michael Schumacher drei Aufnahmen des Rennens auf Instagram. Das Team verfasste dazu folgenden Text: "'Schumania' vom Feinsten – mit seinem Sieg beim @f1 Großen Preis von Deutschland 1995 versetzte Michael Hockenheim in Ekstase." Der Beitrag löste zahlreiche emotionale Reaktionen der Anhänger aus.

Bewegende Reaktionen und viele Genesungswünsche

Unter dem Beitrag sammelten sich Rührungsbekundungen und Kommentare. Fans schrieben etwa: "Schöne Erinnerungen" sowie "Was für eine geniale Zeit". Andere Anhänger kommentierten mit den Worten "Der beste aller Zeiten!!!" oder schrieben: "Werde bald wieder gesund, unser Champion, wir beten ständig für dich."

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