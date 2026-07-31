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Anna-Maria Ferchichi

Bushido-Ehefrau verrät ihr Geheimnis gegen Cellulite

Anna-Maria Ferchichi
© Getty Images
Anna-Maria Ferchichi beantwortete auf Instagram Fragen zu ihrer Figur. Die achtfache Mutter erklärte dabei ihren Followern, wie sie Cellulite vermeidet und ihr Bindegewebe stärkt.
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Die 44-jährige Anna-Maria Ferchichi gibt gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (47) im eigenen Podcast regelmäßig Einblicke in private Themen sowie Schönheitseingriffe. Auf ihrem Instagram-Kanal mit rund einer Million Abonnenten antwortete die achtfache Mutter nun auf konkrete Fragen zum Thema Bindegewebe.

Gewichte heben statt Laufband

Zur Vermeidung von Cellulite setzt sie seit vielen Jahren auf vier Einheiten intensives Krafttraining pro Woche. Dies habe ihrem Körper auch geholfen, die Drillingsschwangerschaft im Alter von 39 Jahren gut zu bewältigen. Sie betonte die Wichtigkeit von Training mit Gewichten anstelle von Einheiten auf dem Laufband. Zudem rät sie von regelmäßigem Alkoholkonsum ab, da dieser festem Bindegewebe entgegenstehe.

Ernährung ohne Zwischenmahlzeiten

Auch die Ernährung spiele eine wesentliche Rolle. Anna-Maria Ferchichi vermeide große Mahlzeiten am Abend und verzichte auf Kuchen oder Zwischenmahlzeiten. Ergänzend nutze sie Intervallfasten, betonte jedoch: "Essen ist ein Genuss und etwas Essentielles und sollte nicht mit etwas Negativem verbunden werden". Sie hungere nicht, da sich der Körper an die Routinen gewöhnt habe.

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Klarstellung zu genetischen Faktoren

Einem User, der ihr straffes Bindegewebe auf die Veranlagung zurückführte, widersprach sie entschieden. Die 44-Jährige erklärte, bereits mit Mitte 20 trotz einer schlanken Figur Cellulite gehabt zu haben. Abschließend schrieb sie: "Es ist zu 90 Prozent die Ernährung und der fehlende Sport, auch wenn ihr das nicht gerne hört". Damit schloss sie die Fragerunde zu diesem Thema ab.

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