Austro-VIPs und Hollywood bei Remus Night

Auf der glamourösesten Sommer-Party Mallorcas galt die eiserne Regel "Strictly Red" – und mitten unter internationalen Weltstars zogen die österreichischen TV-Ikonen Barbara Wussow und Arabella Kiesbauer im feurigen Promi-Meer alle Blicke auf sich.

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Wenn Luxusmakler Marcel Remus (39) zu seinem traditionellen Sommer-Highlight lädt, folgt die Prominenz dem Ruf der Sonne nur zu gerne. Im edlen 5-Sterne-Hotel Hilton Galatzo mit spektakulär traumhaftem Blick auf die Bucht von Cala Blanca galt auch in diesem Jahr die eiserne Regel: Strictly Red!

Sensationell in Szene zu setzen wussten diesen Dresscode zwei der strahlendsten Aushängeschilder Österreichs. Schauspiel-Star Barbara Wussow und Kult-Moderatorin Arabella Kiesbauer präsentierten sich auf dem roten Teppich im atemberaubenden Ton-in-Ton-Look und strahlten mit der mallorquinischen Abendsonne um die Wette. Von elegantem Burgundy bis hin zu feurigem Tomaten-Rot zeigten die beiden Austro-Damen eindrucksvoll, wie echter Glamour à la Austria funktioniert – und steckten die übrige Prominenz mit ihrer Eleganz mühelos in die Tasche.

Nikolaus Fortell und Barbara Wussow © Marcel Remus via Getty Images

Hollywood-Invasion: Mischa Barton und Priscilla Presley eingeflogen

Dass der Dresscode in ein derart fabelhaftes Roter-Teppich-Meer getaucht wurde, lag aber natürlich nicht nur an der heimischen Frauenpower. Remus trommelte für die wortwörtlich heißeste Party der Insel eine wilde Mischung aus deutscher A-Prominenz und echter US-Prominenz zusammen.

Arabella Kiesbauer feierte auf Mallorca mit. © Marcel Remus via Getty Images

Neben Sylvie Meis, Natascha Ochsenknecht und Daniela Katzenberger reiste US-Schauspielerin Mischa Barton an. Absoluter Star-Gast der Nacht war jedoch Elvis-Witwe Priscilla Presley, die extra aus den USA auf die Lieblingsinsel der Deutschen flog. Ein Netzwerk der Extraklasse, das sich der Immobilien-King mühselig erarbeitet hat.

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Vom No-Name zum Insel-König

Das mondäne Treffen von milliardenschweren Superreichen, Hollywood-Prominenz und österreichischen VIPs ist das Resultat einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Als Marcel Remus im August 2006 auf der Insel landete, hatte er nur gebrochenes Spanisch im Gepäck und kaum einen Cent in der Tasche – dafür aber den unerschütterlichen Traum, der erfolgreichste Makler der Insel zu werden.

Anita Tillmann und Franziska Knuppe © Marcel Remus via Getty Images

16 Ausgaben der legendären "Lifestyle Night" später steht fest: Der Traum ist Realität geworden. Und wenn Österreichs TV-Stars wie Wussow und Kiesbauer im feurigen Rot-Look gemeinsam mit Hollywood vor der Mittelmeer-Kulisse anstoßen, feiert die Insel das wohl glamouröseste Sommerfest des Jahres!