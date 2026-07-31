Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Stars

Mallorca-Party

Austro-VIPs und Hollywood bei Remus Night

Drei elegant gekleidete Personen sitzen gemeinsam auf einer Couch im Freien.
© Marcel Remus via Getty Images
Auf der glamourösesten Sommer-Party Mallorcas galt die eiserne Regel "Strictly Red" – und mitten unter internationalen Weltstars zogen die österreichischen TV-Ikonen Barbara Wussow und Arabella Kiesbauer im feurigen Promi-Meer alle Blicke auf sich.
OE24 auf Google bevorzugen

Wenn Luxusmakler Marcel Remus (39) zu seinem traditionellen Sommer-Highlight lädt, folgt die Prominenz dem Ruf der Sonne nur zu gerne. Im edlen 5-Sterne-Hotel Hilton Galatzo mit spektakulär traumhaftem Blick auf die Bucht von Cala Blanca galt auch in diesem Jahr die eiserne Regel: Strictly Red!

Sensationell in Szene zu setzen wussten diesen Dresscode zwei der strahlendsten Aushängeschilder Österreichs. Schauspiel-Star Barbara Wussow und Kult-Moderatorin Arabella Kiesbauer präsentierten sich auf dem roten Teppich im atemberaubenden Ton-in-Ton-Look und strahlten mit der mallorquinischen Abendsonne um die Wette. Von elegantem Burgundy bis hin zu feurigem Tomaten-Rot zeigten die beiden Austro-Damen eindrucksvoll, wie echter Glamour à la Austria funktioniert – und steckten die übrige Prominenz mit ihrer Eleganz mühelos in die Tasche.

Ein Mann im Anzug und Hut steht lachend neben einer Frau im bunten Kleid vor Fotowand.
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow © Marcel Remus via Getty Images

Auch interessant

Nach Koma: Jetzt spricht Ralph Siegel

Shania Geiss: 22er mit Luxus und Tränen

Michael Patrick Kelly zündet "Heimspiel" in der MetaStadt

Hollywood-Invasion: Mischa Barton und Priscilla Presley eingeflogen

Dass der Dresscode in ein derart fabelhaftes Roter-Teppich-Meer getaucht wurde, lag aber natürlich nicht nur an der heimischen Frauenpower. Remus trommelte für die wortwörtlich heißeste Party der Insel eine wilde Mischung aus deutscher A-Prominenz und echter US-Prominenz zusammen.

Frau in rotem Kleid posiert lächelnd vor einer schwarzen Wand mit "Marcel Remus"-Logo.
Arabella Kiesbauer feierte auf Mallorca mit. © Marcel Remus via Getty Images

Neben Sylvie Meis, Natascha Ochsenknecht und Daniela Katzenberger  reiste US-Schauspielerin Mischa Barton an. Absoluter Star-Gast der Nacht war jedoch Elvis-Witwe Priscilla Presley, die extra aus den USA auf die Lieblingsinsel der Deutschen flog. Ein Netzwerk der Extraklasse, das sich der Immobilien-King mühselig erarbeitet hat.

Vom No-Name zum Insel-König

Das mondäne Treffen von milliardenschweren Superreichen, Hollywood-Prominenz und österreichischen VIPs ist das Resultat einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Als Marcel Remus im August 2006 auf der Insel landete, hatte er nur gebrochenes Spanisch im Gepäck und kaum einen Cent in der Tasche – dafür aber den unerschütterlichen Traum, der erfolgreichste Makler der Insel zu werden.

Zwei elegant gekleidete Frauen posieren auf einer Veranstaltung in Palma de Mallorca.
Anita Tillmann und Franziska Knuppe © Marcel Remus via Getty Images

16 Ausgaben der legendären "Lifestyle Night" später steht fest: Der Traum ist Realität geworden. Und wenn Österreichs TV-Stars wie Wussow und Kiesbauer im feurigen Rot-Look gemeinsam mit Hollywood vor der Mittelmeer-Kulisse anstoßen, feiert die Insel das wohl glamouröseste Sommerfest des Jahres!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Shania Geiss: 22er mit Luxus und Tränen

Roy Blacks (†48) Sohn: Neustart nach Pleite

Michael Patrick Kelly zündet "Heimspiel" in der MetaStadt

Heidi Klum zeigt seltenes Familienfoto

Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Streit wegen Facelift

Nach Koma: Jetzt spricht Ralph Siegel

"Immer wieder sonntags": Das sind die Gäste in der letzten Folge

Mega-Hype um Helene Fischer: Kein Zimmer unter 488 Euro!

Austro-VIPs und Hollywood bei Remus Night

Heinz Hoenigs Frau zieht in "Villa der Versuchung"