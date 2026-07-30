Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Stars

Jubilarin

Shania Geiss: 22er mit Luxus und Tränen

Ein besonderer Feiertag im Hause Geiss: Shania feiert Geburtstag – und während die Jubilarin im Luxus schwelgt, rührt Mama Carmen das Netz mit einer emotionalen Zeitreise zu Tränen.
OE24 auf Google bevorzugen

Besser lässt es sich wohl kaum ins neue Lebensjahr starten! Auf Instagram gewährt das Geburtstagskind erste Einblicke in seinen Ehrentag. In einem eleganten Rolls Royce gleitet die 22-jährige Geiss-Tochter Shania eine sonnenverwöhnte Küstenstraße entlang, während im Hintergrund das verheißungsvolle Zirpen der Zikaden ertönt.

Natürlich darf auch die gebührende Dosis Süßes nicht fehlen: In ihren Instagram-Storys präsentierte die TV-Beauty bereits stolz eine Geburtstagstorte. Während Schwester Davina, Papa Robert und Mama Carmen im Netz mit liebevollen Glückwünschen und bisher ungesehenen Archiv-Aufnahmen um die Wette gratulieren, sorgt vor allem Carmen Geiss für Gänsehaut-Momente.

Auch interessant

Michael Patrick Kelly zündet "Heimspiel" in der MetaStadt

Roy Blacks (†48) Sohn: Neustart nach Pleite

Mega-Hype um Helene Fischer: Kein Zimmer unter 488 Euro!

Carmen Geiss kämpft mit den Tränen: "Möchte die Uhr anhalten"

Ein Stück Geburtstagstorte mit einer Kerze auf einem Teller, im Hintergrund Weingläser.
Shania zeigt ihre Genurtstagstorte © Instagram

Die Millionärsgattin zeigt sich an Shanias Ehrentag von ihrer verletzlichsten Seite. "Wir wissen gar nicht, ob wir uns freuen oder weinen sollen", gesteht Carmen (61) emotional und postet eine ganze Fotostrecke aus Shanias Kindheit. Es komme ihr vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass sie ihr Baby im Arm hielt. Doch heute stehe eine "wunderschöne, starke und selbstbewusste junge Frau" vor ihr.

Die Zeit sei einfach viel zu schnell vergangen. "Als Eltern möchte man die Uhr manchmal anhalten, weil jeder einzelne Moment mit seinem Kind so unendlich wertvoll ist", schwärmt die 61-Jährige. Für ihre jüngere Tochter findet Carmen nur die allerwärmsten Worte: Shania sei liebevoll, ehrlich, stark und voller Lebensfreude.

"Du bist auch ein echter Dickkopf"

Ganz ohne die typische Geiss’sche Ehrlichkeit geht es aber selbst am 22. Geburtstag nicht! Carmen erinnert liebevoll daran, dass der Promi-Nachwuchs der Familie durchaus auch mal die Nerven rauben kann: "Ja, du bist auch ein echter Dickkopf", witzelt die Mama und gibt zu, dass Shania die Familie manchmal ganz schön herausgefordert hat.

Genau dieser starke Wille mache die 22-Jährige jedoch so einzigartig. "Du gehst deinen eigenen Weg, kämpfst für das, woran du glaubst, und gibst niemals auf." Mit der Garantie, dass die Liebe von Mama und Papa "grenzenlos" ist, schließt Carmen ihre Rühr-Botschaft ab. Wir wünschen alles Gute zum 22. Geburtstag, Shania!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue ORF-Chefin Thurnher: Null Toleranz bei Fehlverhalten

Ruttensteiner verteidigt Team und Teamchef

Michael Patrick Kelly zündet "Heimspiel" in der MetaStadt

Shania Geiss: 22er mit Luxus und Tränen

Familien-Drama um Copa-Helden Gonzalez

Vier Kinder bei Wohnungsbrand gestorben

Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Streit wegen Facelift

Klopp: Viele falsch positive Coronafälle bei Liverpool

Roy Blacks (†48) Sohn: Neustart nach Pleite

Mega-Hype um Helene Fischer: Kein Zimmer unter 488 Euro!