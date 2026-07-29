Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Streit wegen Facelift

In ihrem Podcast sprechen Anna-Maria Ferchichi und Bushido offen über Attraktivität. Während sie ein Facelift plant, lehnt der Rapper Eingriffe strikt ab.

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Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" stellten sich der 47-jährige Rapper Bushido und seine 44-jährige Ehefrau Anna-Maria Ferchichi den Fragen ihrer Zuhörerschaft. Auf die Frage eines Fans, was das Paar optisch wie charakterlich aneinander schätzt, tauschten die beiden gegenseitige Komplimente aus. Der Musiker betonte dabei, dass er seine Frau genau so schätze, wie sie ist, und an ihrem Körper nichts verändern würde.

Differenzen bei geplantem Eingriff

Trotz der Zuneigung ihres Mannes erklärte die achtfache Mutter im Gespräch, dass sie in der Zukunft definitiv eine Gesichtsstraffung durchführen lassen möchte. Diese Absicht habe sie ihrem Ehemann bereits vor Jahren mitgeteilt. Bushido zeigte sich von diesen Plänen allerdings nicht begeistert. Er stellte klar, dass er persönlich keinen Gefallen daran finde, akzeptierte jedoch gleichzeitig ihre Entscheidung als selbstbestimmte Frau.

Bushido mit Ehefrau Anna-Maria © Getty Images

Gegenseitige Komplimente im Gespräch

"Ich sage dir, so wie es ist, ich habe da keinen Bock drauf. Kann ich ja in dem Sinne nicht verhindern. [...] Du bist eine selbstbestimmte Frau, natürlich kannst du das machen. [...] Wenn es nach mir geht, mach gar nichts", äußerte der Rapper im Verlauf des Dialogs. Im weiteren Verlauf unterstrich auch Anna-Maria Ferchichi die Anziehungskraft ihres Partners und beschrieb ihn als durchgehend attraktiv. Das Thema Schönheitsoperationen bleibt damit vorerst ein Punkt mit unterschiedlichen Sichtweisen im Hause Ferchichi.