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Zwei Personen fehlen

Heidi Klum zeigt seltenes Familienfoto

Heidi Klum
© Getty Images
Heidi Klum (53) überrascht ihre Fans mit einem seltenen privaten Schnappschuss. Das Bild zeigt die Model-Mama entspannt mit Familie und Freunden an einem Restauranttisch.
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Auf dem Foto sind drei von Heidis vier Kindern versammelt: Leni in Begleitung ihres langjährigen Freundes Aris, Sohn Henry sowie die 16-jährige Lou. Letztere sitzt direkt neben ihrer Mutter und zieht mit ihren langen dunklen Haaren alle Blicke auf sich – "Wie wunderschön ist Lou", heißt es etwa in den Kommentaren von begeisterten Fans. Von Heidis zweitjüngstem Sohn Johan fehlt auf der Aufnahme hingegen jede Spur.

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Fans rätseln: "Wo ist Tom?"

Was die Follower jedoch noch mehr beschäftigt, ist das Fehlen von Ehemann Tom Kaulitz. In den Kommentaren häuft sich daher die irritierte Frage vieler Nutzer: "Wo ist Tom?"

Promo-Tour statt Familienurlaub

Die Antwort darauf liefert der volle Terminkalender des Musikers. Tom tourt aktuell mit seinem Zwillingsbruder Bill durch die Öffentlichkeit, um die neue Staffel ihrer gemeinsamen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zu bewerben. Zuletzt standen die beiden Brüder dafür bei der Premiere des Formats in Berlin auf dem roten Teppich.

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