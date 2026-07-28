Zwei Personen fehlen
Heidi Klum zeigt seltenes Familienfoto
Auf dem Foto sind drei von Heidis vier Kindern versammelt: Leni in Begleitung ihres langjährigen Freundes Aris, Sohn Henry sowie die 16-jährige Lou. Letztere sitzt direkt neben ihrer Mutter und zieht mit ihren langen dunklen Haaren alle Blicke auf sich – "Wie wunderschön ist Lou", heißt es etwa in den Kommentaren von begeisterten Fans. Von Heidis zweitjüngstem Sohn Johan fehlt auf der Aufnahme hingegen jede Spur.
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Fans rätseln: "Wo ist Tom?"
Was die Follower jedoch noch mehr beschäftigt, ist das Fehlen von Ehemann Tom Kaulitz. In den Kommentaren häuft sich daher die irritierte Frage vieler Nutzer: "Wo ist Tom?"
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Promo-Tour statt Familienurlaub
Die Antwort darauf liefert der volle Terminkalender des Musikers. Tom tourt aktuell mit seinem Zwillingsbruder Bill durch die Öffentlichkeit, um die neue Staffel ihrer gemeinsamen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zu bewerben. Zuletzt standen die beiden Brüder dafür bei der Premiere des Formats in Berlin auf dem roten Teppich.
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